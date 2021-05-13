律政司不滿男生縱火判感化求覆核　被告稱需照顧中風母　官押後判

撰文： 呂樂謙 最後更新日期： 2021-05-13 18:14

男學生響應網民號召到旺角聚集，期間把雨傘扔進正燃燒的垃圾桶。學生早前承認一項縱火罪，被判18個月感化，律政司不滿刑期過輕，今（13日）在九龍城法院要求原審官覆核刑期，律政司指案發現場近民居，指被告有預謀參與而非路過；辯方卻指火堆很快撲滅亦無人受傷，又透露被告與母相依為命，其母中風需被告照顧，若判囚對母子均太嚴苛。裁判官張天雁最將案件押後至6月24日，並要求取被告母親醫療報告等才作決定，期間被告可繼續保釋。

被告莊通才（18歲，學生），承認一項縱火罪，指他於去年 3 月 1 日在旺角花園街與豉油街交界，用火損壞屬於香港政府的一個垃圾桶。

律政司指火堆大且近民居

助理刑事檢控專員伍淑娟代表律師陳詞時稱，引述呈堂片段指稱當時現場十分混亂，地上有垃圾桶被點燃，並正在焚燒；此時在附近徘徊的被告走緊火堆，並將一把雨傘扔進火堆。片段所見火堆頗大，現場氣氛亦屬熱烈，加上案發位置屬於旺角鬧市中，現場並不空曠，附近有大量民居和商店，路上亦有車輛，可預見被告的行為對市民的威脅頗大。律政司代表亦提到，在被告把雨傘扔進火堆後有其他人跟隨被告將雜物扔進火堆，可見被告的行為引起其他人模仿等一連串連鎖反應。

帶備防燙手套及燙傷藥膏

伍又稱，被告在初次判刑時稱是因受警方催淚煙影響而不適，經過火堆時因一時衝動，憤怒之下把雨傘扔進火堆；伍指出，事發前被告已經在現場徘徊了數分鐘，事發後被告亦沒有立即離開，加上從被告的感化報告中顯示，被告是響應網上號召到現場，亦有帶備防燙手套和防燙傷藥膏，可見他並非途徑現場，而是有預謀地到達現場參加示威活動，亦沒有被催淚煙影響而感到不適。

認為判感化明顯不足

伍又指，當日為8.31事件半周年紀念，屬於特殊日子，代表當日事件有更高風險演變成暴力衝突；而被告也指向母親表達悔意，並沒有表現出對社會大眾的悔意，故認為判處18個月感化令並不足夠，要求法庭替被告索取更生中心、教導所和勞教中心報告並考慮判處被告更嚴重的刑罰。

被告無作挑釁行為

辯方則反駁稱，涉案雨傘並非助燃品，被告在案中的參與程度亦不高，沒有任何挑釁性行為，大部份時間只是在旁觀察。律師又指，被告將雨傘扔進火堆後不久便由消防員撲滅，事件中沒有人受傷；而在被告背包搜出的物資，也只屬防護性裝備，可見本案的嚴重性有限。

母親中風要輪椅代步

律師又指，被告已經接受了接近9個月的感化令，早前也曾被還押，其重犯機會低；加上被告與母親相依為命，被告母親因中風而需要用輪椅代步，日常生活全賴被告照料，如果法庭下令判處監禁式刑罰，將會令母子二人長時間被分隔，對被告和其母親都極為嚴苛。

官要求取被告母親醫療報告

張官聽畢雙方陳詞後，表示需要時間考慮，將案押後至6月24日，同時替被告索取感化令進度報告、社會服務令報告、及有關被告母親的醫療報告和社署報告等。

案件編號：KCCC336/2020

律政司就修例運動多宗案件提出刑期覆核，不少被告都被改判囚禁式刑罰。(詳看下圖)