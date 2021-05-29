新界東北｜政府承諾推五幅復耕地僅一幅可用　農夫批評派地欠準則

撰文： 王潔恩 最後更新日期： 2021-05-29 00:00

受新界東北發展影響，不少農地被收回發展。為安置受影響農夫，政府提出不同計劃讓農戶復耕。不過，屬於復耕方案之一的蕉徑農業園，早前被發現工程承建商在農地鋪上瀝青，被質疑破壞該處土質，工程須停工。 至於另一個復耕方案「特殊農地復耕計劃」，則由政府在新界北安排官地供農戶復耕，但計劃同樣面臨危機。有農夫表示，除了土質令人卻步外，當局派地的選址、面積標準亦模糊不清，當初提過的五幅復耕地，現時僅推出了一幅，其餘未有消息，之後又突然推出另一幅新復耕地。雖然曾多次要求發展局交代派地原則等，但都無具體回應。 有受影響的農夫指出，其收地死線早已過，惟一眾農夫至今仍未能順利復耕，慨嘆：「根本唔理我哋死活…好似任人宰割。」

除了農業園外，受影響農夫可選擇參與「特殊農地復耕計劃」。（余俊亮攝）

根據漁護署於2018年年底完成的農場作業調查資料，新界東北的第一階段發展，約有33個農夫受影響。

政府推出的農業園標謗⿎勵農業現代化， 以提升本港農業的整體⽣產⼒。農業園可提供80公頃農地，分兩期發展，當中第一期工程已在去年10月展開，費用逾1.7億元，預計在今年分階段完成。不過，早前承建商卻被發現在用作復耕的農地上，堆上石料及鋪上瀝青，質疑對農地做成傷害，工程要急剎停。

五幅復耕地只推出一幅

除了農業園外，農夫亦能選擇參與「特殊農地復耕計劃」。政府會在新界北區物色合適的政府土地，供受影響的農戶復耕。發展局曾透露，14個受影響農戶已選擇參與「復耕計劃」。

政府表示，當初在北區物色了10幅有潛力作復耕的土地，但會率先提出5幅土地，予受新發展區第一階段發展影響的農戶考慮，當中包括華山、缸瓦甫、木湖、竹園和缸窰，佔地合共約3.3公頃，而華山、竹園和木湖預計可在去年提供，惟至今政府只推出了華山的復耕地。

根據統計，新界東北的第一階段發展，約有33個農夫受影響。（余俊亮攝）

突推出古洞復耕地

謝達仁是馬屎埔的農夫，一家在該址扎根68年。謝達仁指出，現時政府只推出華山的復耕地，其餘四幅正受當地居民反對，質疑當局的諮詢工作不足，但政府後來又突然推出新的土地，並分配予5位農民，惟事前農夫並不知情已覓地。

謝達仁說，他在今年3月收到信件，稱獲分發古洞馬草壟的復耕地，「依幅復耕地從未無聽過。」他又說，馬草壟位於古洞，而古洞同樣有農夫受收地影響，且有復耕需要，質疑為何將馬草壟的復耕地派予上水農夫，而非原區安置古洞農民，過去有農夫雖然一直在馬草壟村耕作，但亦未被收到邀請。

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▼華山復耕地情況▼

準則不清晰

謝達仁亦指，參考華山的首批復耕地，除了土質令人卻步外，當局資訊亦不透明，農民無從得知他們派地的準則。

他解釋指，過去一直耕作約1斗地，惟當局曾兩次派地給他，面積每次均不同，分別只得0.7或0.47斗。另外，整個復耕機制亦不清晰，倘有農民拒絕獲發的復耕地後，他們也不知日後會否再獲派另一復耕地。

打鼓嶺復耕地受地區人士反對

發展局回覆查詢時指，去年初步物色了3幅位於華山及打鼓嶺的復耕農地，但當中位於打鼓嶺的復耕農地受到地區人士反對，於是隨後另外物色了一幅位於馬草壟的復耕農地。

局方表示，4位上年第四季遷出的粉嶺北農戶已獲分配於華山農地復耕，除1位仍未作決定外，其餘已開始復耕；另外5位需在今年第一季遷出的農戶，亦已獲分配馬草壟復耕農地。至於餘下5位會在今年第三季開始分批遷出的農戶，局方指會適時提供復耕選項。

局方又指出，鑑於復耕計劃下的復耕農地供應有限，未必能滿足全部申請農戶的要求，故已向受影響農戶提供古洞南農業園作為復耕選項。