「公海遊」暑假重推　姚思榮︰料需時兩個月準備　船員在港打疫苗

撰文： 鍾妍 最後更新日期： 2021-05-25 10:25

本港新冠肺炎疫情逐漸緩和，商經局長邱騰華昨日（25日）表示，希望在暑期中後期推出「公海遊」，讓香港市民乘郵輪到公海遊玩再折返。旅遊業立法會議員姚思榮表示，船公司需時兩個月準備，即最快暑假中期才能推出，料受市民歡迎，但認為復航「最緊要保險」，不希望倉促推出會令船上出現感染個案，影響旅遊業復甦。

郵輪活動停擺逾一年，姚思榮冀暑假可復航。 （資料圖片）

姚思榮表示，認為政府對重開「公海遊」正面，冀能按時間表推動。姚預計公海遊會受香港市民歡迎，指了解到現時香港的酒店暑假檔期預訂比預期好，認為郵輪更具渡假感覺。

參與公海遊需要乘客接種疫苗，姚思榮認為，港人打針心態有轉移，越趨安心，指當時推出本地遊時，業界對顧客須打針有反彈，但料郵輪不同，估計市民更接受，甚至成市民打針誘因。他說，期望乘客接種疫苗後，只要在上船時接受快速檢測就可，船公司亦表示願意提供，但若仍要取深喉唾液樣本等就會很複雜。

姚思榮指，船公司要約兩個月籌備，希望政府盡早通知。（資料圖片）

營運啟德碼頭環美郵輪碼頭公司董事總經理班智榮說，現時船公司得知有機會重開後，都陸續訂泊位，現時一星期有約5次預訂，已訂至8月中。他指，一艘大船料要聘約千人，認為找熟手員工不難，冀暑假可以推出公海遊。

班智榮表示，郵輪會在空氣質素及用餐得安排入手，換氣率會達每小時6次，自助餐會由職員代勞取食物，而乘客亦需戴上儀器，令船上有人確診後，船公司可找到其在船上行蹤，找出密切接觸者。姚思榮補充，船上亦須有負壓病房及醫生照顧有病徵病人，而按新加坡經驗，重開初期只有5成旅客，並只開放露台房。

鑽石公主號去年爆發大規模傳播，引起國際關注。 （資料圖片／美聯社）

姚思榮指，疫情之下，船公司均已遣散船員，重新起動需要再次招聘及培訓，亦要找口岸如新加坡讓船員上船，故船員到口岸時要檢疫，乘船抵港要接種疫苗並檢疫，指接種科興或復必泰疫苗分別要待21及28日才能有足夠抗體，料前後需時兩個月才能完成，認為政府若要重開，應提早通知船公司。

他指，因船員來自世界各地，現外國接種疫苗比率亦不高，料由港府為到港船員提供疫苗。被問到應否讓來自高風險地區的船員到港工作，姚認為，船公司傾向找回原來船員，以減少培訓時間，但如風險太大，如船員來自印度，料船公司亦會有考慮。他說，找內地船員當然最好，但內地船已復航，招聘亦會有競爭。