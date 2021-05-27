梁子超指港府須研核實申報評估風險　否則「回港易」或走漏個案

撰文： 勞敏儀 最後更新日期： 2021-05-27 12:52

廣東省疫情升溫，呼吸系統專科醫生梁子超今早（27日）在港台節目《千禧年代》上表示，廣東省暫見有兩個傳播鏈，分別源於深圳貨櫃碼頭及荔灣區懷疑變種病毒輸入個案，認為傳播鏈相對清晰，未有社區廣泛爆發跡象。 至於需否收緊或暫停廣東省「回港易」，他認為要確保在內地獲得足夠資訊，評估分區風險，擔心抵港市民無如實申報，港府無法核實，或走漏個案。

梁子超表示，廣州市荔灣區有患者確診感染印度變種病毒，估計源頭來自輸入個案，傳播鏈相對清晰，暫時未見廣泛社區爆發跡象。（資料圖片）

梁子超認為，廣州市荔灣區有患者確診感染印度變種病毒，估計源頭來自輸入個案，目前有家人及食肆食客確診，傳播鏈相對清晰，暫時未見廣泛社區爆發跡象。

對於廣東省「回港易」安排，他認為港府須確保在內地獲得足夠資訊，才能評估分區風險，包括如何核實申報，否則有機會走漏個案。

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此外，中大醫學院過去一年招募逾4,000人抽血，發現6人雖從未確診但帶新冠抗體，推算過去一年社區或有最多近兩萬名隱形患者未被發現。中大醫學院微生物學系系主任陳基湘在同一節目表示，本港確診者對隱性患者比例為1：2，遠低於不少地區，反映本港隱性傳播者相對少，證明防疫功夫做得不錯。

對於港人出現「疫苗猶豫」，陳基湘認為是本港感染率低，令市民沒有接種疫苗壓力，亦有市民擔心出現嚴重副作用，例如突然死亡個案數字令他們卻步，認為專科醫生可嘗試用容易理解的字眼，解釋出現嚴重事故情況。

他又指希望關注採樣情況，皆因過去有市民表示檢測時沒有感覺，反映採樣不夠深入，認為伸入至鼻咽2、3吋，過程一定會感覺不舒服、令人想打噴嚏，才屬理想採樣。