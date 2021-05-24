港府公布回港易停用準則　周二起跟內地衞健委中及高風險名單

撰文： 韋景全 最後更新日期： 2021-05-25 00:15

廣州荔灣區一個小區上周突現源頭不明確診個案，衞生防護中心上周六（22日）下午公布本將整個廣東省列作中風險地區，身處廣東的港人不能憑回港易回港免檢疫，6小時之後政制及內地事務局宣告撤回，情況相當尷尬及令人無所適從。政府今晚（24日）公布，明日（25日，星期二）起會跟國家衞生健康委員會公布的風險名單，凡列入中風險及高風險地區，返港居民在抵港當天及之前14天曾逗留有關地區，將不能憑回港易回港，而需按強制檢疫規例第599C章，家居檢疫14日。內地名單劃分疫情風險時，主要以樓宇、社區等為單位，而非整個省或市。

衞生防護中心上周將廣東省列為中風險地區後，一石激起千重浪，前特首梁振英都出聲以示不滿。政制及內地事務局上周六當晚「補飛」，將中風險地區收窄至一條街道，回港易維持不變，據《香港01》了解，食衞局當日作出決定，也有通知政制及內地事務局，未收到反到，但政府收到不少反對意見，據悉，特首林鄭月娥介入，當晚即撤回禁令。

港府連日來都未能解釋「彈弓手」原因及過程，也未有公布「落閘」標準。衞生防護中心傳染病處主任張竹君今日多番被問到事件時亦絕口不提，只錄音機式着記者跟從政制局聲明。

政府今晚正式公布，表示特區政府一直與內地當局就兩地疫情防疫措施，保持緊密溝通和聯繫，明天起會採用國家衞生健康委員會就內地各地疫情風險等級所公布的名單，上載內地屬「中風險」或「高風險」地區的名單到回港易計劃專題網站。在抵港當天及之前14天曾逗留回港易計劃專題網站名單所載的內地「中風險」或「高風險」地區的香港居民，將不可按回港易計劃豁免接受強制檢疫入境香港。

衞健委的名單上，只有中風險地區，分布在遼寧省、安徽省及廣東省。在新政策下，原定遼寧省及安徽省全省都不能使用回港易返港免檢疫，則會轉為只局限爆疫小區，沒有到省內相關地區的港人，用回港易返港可享免檢疫；但同時14日內曾到廣州市荔灣區龍津街錦龍匯鑫閣的港人，周二起返港不再享有免檢疫待遇。