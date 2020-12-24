小一派位│獲私小取錄後要放棄統一派位？睇清可參加派位私小名單

小一統一派位將於明年1月30至31日交表，不少早前報考的直私及私立小學亦已公布取錄結果，近日在不同的家長群組也有家長查詢，問小朋友獲直私小學取錄後，是否要放棄教育局的統一派位（統稱大抽獎）呢？

按圖即睇要放棄參加大抽獎私立小學：

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記者向熱門的私立小學致電查詢，發現有8間私立小學，的確要求學生在接受取錄學額後放棄大抽獎。兒童發展及升學專家Ken Sir認為這個做法公平，「每間學校都只有百多個學位，如果你已確定接受學額，是沒理由再參加大抽獎。」

已接受直資小學小一學位仍可參加大抽獎嗎？

根據教育局小一入學統籌辦法資料顯示：「所有接受直資小學小一學位的兒童，將不能透過小一入學統籌辦法獲派小一學位。如他們已透過小一入學統籌辦法獲派學位，該學位亦會被取消。」由此可見直資小學跟私立小學其中最大分別，所有接受直資小學學位的學生必須放棄大抽獎。Ken Sir打個比喻讓大家更易明白：「就好像一個人不可能既申請公屋、又申請居屋，因為直資學校與官立及資助學校一樣，已受政府的學費資助，所以家長不要當直資Offer做後備學位。」

按圖即睇可以參加大抽獎私立小學：

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可以手持幾間直資小學的學位嗎？

Ken Sir指：「不能，由於每一間直資學校取錄結果的公佈日子也有不同，當你註冊一間後，又收到另一間取錄，而你又決定接受新一間學位時，你就要去原先已辦理入學手續那間學校取消學位，才可到新的一間再做登記，記得向學校查詢清楚有關取消手續的辦理細節。」

部分私小簡介會說明 獲取錄後需放棄大抽獎

不少私立小學，在小一簡介會上已向家長說明，學生獲取錄而接受學位，將不能參加來年初的統一派位，若考生仍堅持參與統一派位，部分學校會將其學位取消，有的會將考生放在候補名單內，每間學校的做法也不同，家長宜先了解清楚。

Ken Sir說：「最早期只有高主教、培正、聖心與德望幾間私小是在考生接受學位取錄後不可參加大抽獎，直至近年才有更多學校加入。但這個方式也有不同的變化，最早期學校出確認信要家長簽名，提醒家長有這個政策，現在有些學校只改出通告，不用家長簽名，提醒家長如果屆時參加大抽獎，校方有權褫奪原先給予的學位，而不作另行通知，家長要注意。」

被問到接受私校取錄後不許參加大抽獎是否不公平，Ken Sir認為這個做法尚算公平。他說：「因為每間學校都只有百多個學位，如果你已確定接受學額，其實是沒理由再參加大抽獎， 所以如果家長十五十六未拿定注意，就應該不要接受私小學位，又或者選擇另一些不需要放棄大抽獎的私小報名。」

香港01美術組製圖

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