小一派位│去年獲派首三志願成功率校網排名　有一個校網下跌2成多

撰文： 黃慧雯 最後更新日期： 2021-03-11 13:07

小一統一派位結果將於6月2至3日以郵遞方式通知家長，教育局早前公布，根據自行分配學位註冊後的學生人數統計，小一入學自行分配學位共有49,749個申請，成功獲派學位人數有23,107人，成功獲派此類學位的學生不足半數，餘下尚未獲分配的26,642位申請人，預計有超過25,000人參加統一派位。 教育局剛於3月8日公布《2020年度小一入學報告書》，發現去年全港各校網獲派首三志願的成功率稍微下跌，更有校網90%獲派首三志願，而成功率最低的校網為74網元朗，獲派首三志願的考生只有50.2%。

統一派位階段，全港劃分為36個校網，家長要根據住址所屬的校網，填寫選校志願。當中會分為甲部和乙部，甲部有10%學位不受校網限制，只可填寫3個志願，而乙部有90%學位受校網限制，家長只可替子女選擇所屬學校網的學校，共有30個志願可以選擇。

以下是根據2020年派位數據計算出，全港獲派首三志願成功率最高校網：

+ 15 + 15 + 15

以下是根據2020年派位數據計算出，全港獲派首三志願成功率最低校網：

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熱門校網如41網的九龍城，獲派首三志願的成功率由2019年的68.6%，下跌至2020年的64.9%，跌幅為3.7%。去年跌幅最大的是43網黃大仙，獲派首三志願的成功率由2019的93.2%跌至去年70.4%，跌幅達22.8%。

去年首三志願成功率最高的校網83網沙頭角區為90%，較去年上升6.7%，另一熱門的12網灣仔區，去年獲派首三志願為63.6%，今年上升至74.3%，升幅達10.7%。而去年首三志願成功率最低的校網則為74網元朗，只有50.2%，比2019年下跌6.7。成功率第二低的校網為34網何文田，只有53.5%，比2019年足足下跌9%。

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2019年全港獲派首三志願成功率最高及最低校網：

2019年全港獲派首三志願成功率最高及最低校網：

*資料來自教育局《2020年度小一入學報告書》

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