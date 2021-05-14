小一派位｜將軍澳循道衛理叩門攻略　曾有家長做了一件事影響面試

撰文： 李紫銘 最後更新日期： 2021-05-14 07:00

還有不夠一個月的時間，教育局便會以郵遞形式，將小學統一派位的結果及《小一註冊證》寄給家長。而「大抽獎」結果未必盡如人意，因此不少家長要及早做好準備要叩門。將軍澳循道衛理小學是95校網的熱門小學之一，校長透露最希望家長與校方的教育理念一致，同學亦展現到受教的一面。

+ 3 + 3 + 3

將循同學要「既讀得又玩得」

將軍澳循道衛理小學校長林德育指，學校總面積有12,030平方米，學生有足夠的活動空間；校方的的課程規劃亦十分重視兩文三語的發展，時間表方面以「上午專心，下午開心」為核心理念，把所有學術科目安排在上午，下午的課程多為活動形式，例如每星期五都是「Joyful Friday」同學可以在眾多由家長、老師及高年班同學籌辦的攤位活動中自由參與，讀書是重要，但校長認為同學「玩得」一樣重要！

+ 6 + 6 + 6

叩門只設一輪面試

根據上一年的數據，將軍澳循道衛理小學的叩門申請人數為400人。校長透露，目前疫情相對穩定，如未來仍能維持該水平，面試將會以實體形式進行。面試只設一輪，由2位老師與申請人及一名家長進行，期間會問小朋友生活化的問題，例如：「疫情下會做啲咩」、「鍾意上ZOOM定係返學」等等。另外，也會有一些字卡和閱讀圖書的環節，去了解平日小朋友的閱讀習慣和語文能力，亦會就故事書的內容圖書延伸發問，讓小朋友發揮創意回答。

家長方面，校方則希望彼此的教育理念相近，因此都會問及一些教養上的看法，例如，「期望學校怎樣教導孩子」、「最擔心孩子在成長路上會遇到什麼困難？ 家長會怎樣面對」等等。

+ 5 + 5 + 5

欣賞懂難解、協作學生 家長有時才是「扣分」者

林校長分享了自己印象比較深刻的面試情境，其中一個是家長分享環節時，提及平日會和小朋友去香港文化中心聽音樂會、學游泳，但令人尷尬的是，小朋友不但不知道文化中心在哪裡，更說：「我唔識游水，平時媽咪都係打麻雀。」因此，有時反倒是家長影響了面試觀感。另一個印象深刻的情況，是小朋友面試時，每答一個問題時，都會先望向媽媽，不太勇於表現自己獨立思考的一面，略為可惜。

林校長直言，在陌生環境下，小朋友緊張或有時支支吾吾實屬正常。即使同學有時不知道問題的答案，但看見他們勇於嘗試，發揮創意解難甚至反問老師，都是值得欣賞和鼓勵。

相關文章：小一派位│升學專家教路7大製作Portfolio重點 必要知的叩門貼士

+ 6 + 6 + 6

距離叩門時間大約還有一個多月，家長宜為孩子做好以下的訓練:

以下是根據2020年派位數據計算出，全港獲派首三志願成功率最高校網：

+ 15 + 15 + 15

以下是根據2020年派位數據計算出，全港獲派首三志願成功率最低校網：

+ 15 + 15 + 15