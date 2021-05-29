活在瘟疫蔓延時　前記者撰新書《1.5米》記錄疫下小市民生活點滴

撰文： 黃金棋 最後更新日期： 2021-05-29 09:00

新冠肺炎為日常生活帶來翻天覆地改變，戴口罩、在家工作等成為港人的「新常態」。有全職媽媽停課期間，抱著「留在家的日子，必須開心好玩」心態，為孩子準備不同活動，如在客廳中撐起帳幕露營等。這位媽媽的故事，就記錄在新書《1.5米—活在瘟疫蔓延時》中。 前記者、《1.5米》撰文的朱雋穎認為，「寫得入歷史、教科書嘅通常係大論述、大事件，好多細微嘅嘢唔會被記錄，但呢啲先係我哋真實生活情境」。故她訪問10個面對不同處境的人物，包括遠洋船海員、前空姐及文憑試考生等，呈現疫下社會多元面貌。 她又希望作品可帶動疫情下房屋設計及工作模式等範疇討論，如在家工作是否可減少辦公室數目等，「唔好等疫情過咗，就好似回復正常，而係要防止下一個疫情再出現、再有疫情要點應對」。

人文科學圖書館「打書釘」出版的新書《1.5米—活在瘟疫蔓延時》封面為白色口罩，朱雋穎解釋，封面設計構思來自為口罩套，正代表該書反映口罩下的故事。她形容本港，以至全球正經歷「大型災難」，官方每日公布的只為確診數字、防疫措施等，然而一般人的日常生活卻被忽略，「希望記錄疫情下大家嘅生活要點調整，例如禁堂食、停課呢啲措施下，點樣『兵來將擋』」。

受訪全職媽家中搭帳篷 望停課子女視之為愉快長假

書中10個受訪人物涵蓋不同身份、職業，當中全職媽媽方鈺鈞的故事最觸動朱雋穎。朱指，原本希望訪問因子女停課留家，而「困獸鬥、嗌晒救命」的家長，然而育有兩子女的方鈺鈞抱著「小孩子如何看世界，是來自成年人如何表達」信念，在家中搭起帳篷露營、模擬乘搭航班往芬蘭聖誕老人村等，希望其子女記得停課時間，有如一個愉快的悠長假期。

朱雋穎坦言，被方鈺鈞的信念觸動，而且其故事與想像中因停課而苦惱的家長大相逕庭，亦感到驚喜。而另一個朱難忘的故事為新娘子陳楚思的婆婆感染新冠肺炎離世，惟一慶幸是婆婆仍可見證她成家，圓了心願。

受訪船員嘆曾被視為怪物

另外，在書中負責攝影的謝柏齊則指，書中遠洋船海員則令他最深刻。年輕船員盧犖賢工作貨輪2019年10月啟航時，疫情尚未出現；然而圍繞地球數圈後，船員被認為是「播毒」源頭，更有不少人視他們為怪物。盧無奈指希望港人安心在家中吃凍肉、品嚐荔枝時，可記得「有班行船佬的工作」。

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朱雋穎︰平凡香港人生活落去嘅記錄

書中10個故事溫暖人心，惟朱雋穎仍覺得有不足，如未能訪問到居於老人院的長者、疫情期間分娩的孕婦等。她又相信社會上仍有很多弱勢群體故事未涵蓋，「呢本書唔係包晒所有嘢嘅書，只係某啲平凡香港人點樣盡可能生活落去嘅記錄」。

朱雋穎及謝柏齊的生活，亦和書中人物一樣，無可避免受疫情影響。朱雋穎坦言，她去年因疫情留台，要在網上與受訪者進行訪問；即使飼養多年的小貓病重去世，亦無法由台灣趕回香港見其最後一面。她形容事件造成「創傷」：「如果唔係疫情，隻貓病重都可以即刻番嚟」。而謝柏齊則表示，由於疫情期間大部份活動取消，對自由工作者影響很大，工作亦銳減。

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