新冠肺炎．5.27｜逾130萬人已打針　隔7個多月再度零確診

撰文： 梁煥敏 陳淑霞 朱海棋 勞敏儀 李恩慈 鄭翠碧 最後更新日期： 2021-05-27 23:42

本港新冠肺炎疫情處第四波低位，衞生署今日（27日）公布沒有新增確診個案，累計維持至11,837宗，是自去年10月14日以來的首次，亦即事隔7個多月、225天後再現「零確診」。今日初步確診少於5宗。

食物及衞生局昨晚公布，繼續維持現行的社交距離措施，即4人限聚令及食肆堂食等安排不變。當局解釋，雖然近日確診個案數目維持於低水平，但根據過往經驗，放寬社交距離措施有機會導致疫情反彈，而香港目前的疫苗接種率仍遠低於可達致羣體免疫的水平，如新一波疫情不幸來臨，並不足以築起羣體免疫屏障作保護。

【22:00】政府公布，已為市民接種共約2,250,200劑疫苗，當中約1,302,500名市民已接種第一劑疫苗，包括約560,200名接種科興疫苗，約742,300名接種復必泰疫苗。約947,700名市民已接種第二劑疫苗，包括約413,600名接種科興疫苗，約534,100名接種復必泰疫苗。

新冠疫苗｜逾130萬人打第一針 54歲男打第二針後暈眩情況嚴重

今日約有6,400名市民接種第一劑科興疫苗，另約有6,200名市民於社區疫苗接種中心接種第一劑復必泰疫苗。接種科興疫苗的市民連續三日多過接種復必泰的市民。

此外，截至今日零時零分，過去24小時共有11宗送院個案，其中七人已經出院，一人不遵從醫生勸告自行出院，兩人未經診症自行離開醫院，另有一人留院，情況嚴重。其中，一名54歲男子接種第二劑科興疫苗後，出現暉眩及高血糖水平，送院後情況嚴重要留院。

強制檢測｜沙田崇真學校六年級師生 四家幼稚園爆上呼道感染上榜

【21:55】政府公布，再多5間學校納入制檢測名單內，分別是九龍城嘉林邊道1號3樓九龍靈糧堂幼稚園、元朗媽廟路9號地下至2樓聖馬提亞堂肖珍幼稚園、沙田美林邨美桃樓地下132及134-144室美林邨道光幼稚園、九龍又一村石竹路2A號九龍禮賢學校(幼稚園)。而沙田瀝源邨沙田崇真學校就讀六年級學生及曾接觸過的教職員，是要強制檢測。

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【20:00】海洋公園主席劉鳴煒表示，現時只餘下硬件「執漏」工作，相信於今年夏天可以啟用，此外，劉表示現有計劃推出市民接種疫苗後到公園及水上樂園會有相應優惠，但詳情有待公布。劉又指，除非政府硬性規定，否則仍然會以鼓勵方式呼籲員工打針。

海洋公園研推優惠鼓勵市民打針 水上樂園開幕前約百員工持拯溺牌

【17:30】疫情放緩，假日更不時可見人山人海。港鐵公布4月份的客量流，全月共有1.11億人次，日均客量370萬人次，平日每日平均客量達403萬人次，大致回復至第四波疫情前的水平，不過仍較2019年4月整體客流少16.3%。

港鐵4月客量回復第四波疫情前水平 平日每日平均客量403萬人次

【15:49】今日本港沒有任何新增確診個案，為去年10月14日以來首次，至今本港個案累計仍為11837宗。而衞生防護中心亦證實，帶有南非變種病毒的印裔男子（第11643宗個案）和他於檢疫酒店同層的兩名人士有流行病學關連，不再列為源頭不明的本地個案，意味中心認為他是在檢疫酒店受到傳染。

針假｜山頂明德醫院向員工提供2天接種假期 享雙重住院現金保障

【15:42】本港不少企業集團相繼推出誘因，吸引員工接種新冠疫苗。《香港01》向全港各間私家醫院及大型醫療集團查詢，獲明德國際醫院回覆稱，該院員工今年完成2劑接種後，可享2天疫苗接種假期。另外，負責員工醫療保險的公司亦為員工提供免費雙重疫苗不良反應的住院現金保障。



康健國際醫療集團營運總監梁國齡說，政府若向公務員提供打針假期是良好例子，集團樂意仿效。

針假｜中電為已打針員工及家屬捐200元 多間機提供1至2日有薪假

【14:46】新冠肺炎疫苗接種計劃自二月底開展以來，政府一直積極「谷針」，特首林鄭月娥又建議僱主或私人機構向員工提供經濟誘因以鼓勵打針。



《香港01》向14間私人公司或慈善機構查詢，有4間回覆稱會向員工提供一至兩日有薪假期，或接種後可提早下班休息，有一間稱正積極考慮提供有薪假期。另外，中華電力更為每位已打針的員工及其家庭成員，以每人港幣200元，向慈善機構捐款。

消息：官涌接種中心護士覆檢結果陽性 料受科興疫苗溢出污染環境【13:54】佐敦官涌體育館疫苗接種中心一名護士早前初步確診新冠肺炎，並被驗出帶有非本港流行的D614D新冠病毒株。據了解，該名護士覆檢結果為陽性，料源頭很可能是科興疫苗滅活病毒。消息人士稱，當她完成注射疫苗工作，拔出針頭時，懷疑因疫苗瓶內的正壓導致滅活病毒溢出，造成環境污染。

李嘉誠接種第二針復必泰：不疫樂乎 阿彌陀佛【13:17】李嘉誠基金會早前於Facebook網頁上載基金會主席﹑長和系創辦人李嘉誠接種首針復必泰疫苗的相片，並在相的上方寫下「我今天打咗疫苗，你打咗未？」

今日李嘉誠基金再分享李嘉誠接種疫苗的照片，他分別於4月16日及5月7日，先後於養和醫院接種疫苗，又指抗體指數讓醫生滿意，李嘉誠又感謝大家關心：「不疫樂乎，阿彌陀佛﹗」

長和系創辦人李嘉誠完成接種兩劑復必泰疫苗。（李嘉誠基金會於Facebook網頁）

梁子超指港府須研核實申報評估風險 否則「回港易」或走漏個案

【12:36】廣東省疫情升溫，呼吸系統專科醫生梁子超今早（27日）在港台節目《千禧年代》上表示，廣東省暫見有兩個傳播鏈，分別源於深圳貨櫃碼頭及荔灣區懷疑變種病毒輸入個案，認為傳播鏈相對清晰，未有社區廣泛爆發跡象。



至於需否收緊或暫停廣東省「回港易」，他認為要確保在內地獲得足夠資訊，評估分區風險，擔心抵港市民無如實申報，港府無法核實，或走漏個案。

【12:22】據了解，今天不設疫情記者會。

▼5月26日 市民黃埔海濱觀看月食「超級血月」▼

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▼八間資助大學接種新冠疫苗措施▼

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政府「谷針」措施力有不繼 專家：要改市民根深蒂固睇法

【08:00】本港疫苗接種計劃今日（27日）踏入第91日，兩成接種比率都未夠，與七至八成目標相距極遠。政府使盡渾身解數「谷針」，例如要求酒吧、卡拉OK等員工接種第一針；食肆員工打針才可放寬營業時間等，一度推高接種人數，市民亦多有「周末效應」。有專家稱，政府措施只能短時間內刺激市民打針，不可能建立到免疫屏障，最重要都是改變市民根深蒂固的想法。

新冠疫苗｜全球5％人口打齊兩針 新加坡接種率25% 比香港多一倍

【08:00】世界各地陸續加緊接種新冠疫苗，務求達到至少約七成人口接種比率，以達到群體免疫的功效。根據牛津大學網站「用數據看世界」（Our World In Data）最新疫苗數據，全球有約3.95億人完成接種，僅佔整體人口為5.1%。



各接種疫苗情況方面，美國有約39.8%人口已完整接種，英國有34.4%，新加坡有25.3%。本港目前已打兩針的市民，佔全港人口約12%；若以16歲以上合資格接種人口為基數計算，則為14%，距離達到群體免疫的目標尚有好大距離。

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▼三圖看清 科興、BioNTech復必泰疫苗 預約接種及副作用詳情（更新版）▼

昨日總覽：新冠肺炎．5.26｜機管局送5萬張機票予9月底前接種疫苗市民

新冠疫苗｜打針有賞 機管局送5萬機票予市民、1萬張予機場員工

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