港鐵4月客量回復第四波疫情前水平　平日每日平均客量403萬人次

撰文： 黃偉倫 最後更新日期： 2021-05-27 18:51

新冠肺炎疫情放緩，假日更不時可見人山人海。港鐵公布4月份的客量流，全月共有1.11億人次，日均客量370萬人次，平日每日平均客量達403萬人次，大致回復至第四波疫情前的水平，不過仍較2019年4月整體客流少16.3%。

今年3月底起，疫情逐漸放緩，雖然4月底時社區曾出現變種病毒，不過未有大傳播，疫情未見大反彈，一直放緩。

港鐵近日公布4月份客量流，本地鐵路服務全月一共有1.11億人次，每日平均約370萬人次，平日時段每日平均客量約403萬人次，較3月份的約389萬人次多。

▼4月29日開始，以疫苗氣泡框架放寬社交距離措施▼

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客量大致回復第4波疫情爆發前水平

對上一次港鐵平日時段每日平均客量達400萬人次大關，是2020年11月，該月下旬本港正式爆發第四波疫情，單日確診人數一度破百。2020年11月的總客量為1.14億人次，日均381萬人次，平日時段每日平均客量為410萬人次。

不過如果與2019年4月比，今年4月的客流仍然明顯較少。2019年時4月時，全月總客量為1.32億人次，即2021年與2019年數據相比，整體客量仍少16.3%。