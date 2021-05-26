港鐵︰疫情下物業發展項目表現相對良好　租金收入仍受影響

撰文： 黃偉倫 最後更新日期： 2021-05-26 15:08

港鐵今日（26日）召開股東大會，港鐵主席歐陽伯權表示，疫情下物業發展項目表現相對良好，港鐵計劃在一年內，完成將軍澳百勝角通風樓及東涌牽引配電站用地項目審批工作，並推出招標；至於東涌東站首期項目，則要與政府簽約後才推出招標，預料各項目合共提供約4,800個住宅。 港鐵在2019年因處理示威活動捲入政府風波，多個站的設備遭示威者破壞，而近來的查票手法也引來爭議。港鐵主席歐陽伯權在會上表示，會研究不同追徑追究設備被破壞的責任，包括民事訴訟及刑事程序。同時，港鐵會提醒職員如何與乘客溝通，會改善處理方式。

歐陽伯權在股東會表示，預計疫情對經濟仍有挑戰，料公司業務今年仍受影響，但對短中長期的發展仍感樂觀。至於港島南岸第二期項目，歐陽伯權表示，會在取得預售樓花同意書後開售，上月亦已因應政府房屋策略批出港島南岸第6期項目招標；大圍站「柏傲莊3期」則有望短期內開售。他又稱，本港零售短期內預計依然低迷，相信港鐵租金收入仍受影響。

港鐵物業及國際業務總監鄧智輝表示，小蠔灣物業項目進展良好，已進入前期設計階段，最快2024年為第一期招標。

港鐵車站在去年反修例示威中，多次被惡意破壞及蓄意縱火。（資料圖片 / 羅國輝攝）

反修例事件受損車站設施絕大部份已修復

股東會上，有股東關注港鐵部分設備，於反修例示威中被破壞。港鐵常務總監—車務及中國內地業務劉天成表示，絕大部設備已修復完成，會研究用不同追徑追究，包括民事訴訟及刑事程序。

查票職員涉向乘客「跪頸」事件 轉交警方跟進

另有股東關注港鐵職員查票情況，指今年4月杏花邨站曾發生職員查票時，以「跪頸」方式制服起衝突的乘客事件；而石硤尾站亦發生查票職員，被指態度惡劣事件。劉天成表示，查票屬保障乘客利益措施，一直有例行查票，強調一視同仁。對於石硤尾站的事件，他表示已按程序了解事件，杏花邨的事件則已交由警方跟進。

劉天成稱，查票時職員會遇到不同困難，例如乘客拒透露背景，職員又難單憑外表，辨別對方是否有特殊需要。他表示，有提醒職員如何與乘客溝通，會改善處理方式。