禁飛令｜社工：疫情凸顯港家庭太依賴外傭　應增本地家務暫托服務

撰文： 陳嘉慧 最後更新日期： 2021-06-06 13:00

新冠肺炎疫情肆虐全球，港府4月到菲律賓等地航班宣布「禁飛令」，至今復飛無期。疫情下有外傭因滯港而錯過人生的重要時刻，未能出席女兒畢業禮，亦難以趕回國照顧父母，但為避免減疫，暫不計劃回國。 有社工指，疫情凸顯本港一直依賴外傭分擔家庭照顧工作的現狀，建議政府增加本地家務助理、托兒、長者暫托等服務，以解決燃眉之急；又建議政府在疫情下開放更多公共空間，讓外傭假日聚會時同時保持社交距離，亦有助防疫。

▼外傭第二次強制檢測▼

離鄉別井來港工作的外傭大多會趁假期回國與家人團聚，但疫情下，大多外傭都未敢回國，有人因此錯過人生的重要時刻。與丈夫育有4個女兒、2009年便來到香港的家傭Vildz說，因為疫情，她兩度取消回菲律賓的機票，對上一次回國已是2018年底，這讓她錯過孻女的中學畢業禮，幸女兒懂事，明白媽媽是家中「經濟之柱（Bread winner）」，未有不滿。

疫下兩度取消機票 錯過人生重要時刻

Vildz認為，疫情下回國的確有風險，為保障自己及僱主家庭，以及不想接受檢疫，因此暫不計劃回國。早前菲律賓疫情升溫，會否擔心家人？她說，當然擔心但亦需接受現實，自己每天都與家人通電話，自疫情之初便著他們做好防疫措施，有信心一家人能好好保護自己。

Vildz認為，疫情下回國的確有風險，為保障自己及僱主家庭，暫不計劃回國。（受訪者提供）

雖然網絡能拉近外傭與家人的距離，但因為父母不諳使用電話，Vildz未能經常與他們聯繫。她說，過往每逢假期都會趕回國照顧父母，現在唯有祈禱盼望疫情早日過去，自己可早日回國陪伴兩老。

有朋友因禁飛滯菲被解約 在當地難以找到工作

政府自4月20起禁止菲律賓來港航班抵港。Vildz表示，自己不受「禁飛令」影響，但有朋友因未能回港而被解約，在當地難以找到工作，而當有朋友想回國，也會勸對方打消念頭，「不如趁假期留在香港好好休息。」即使留在本港亦需保持社交距離，Vildz說，以往每逢周末與朋友相聚、一同分享食物的時光不復再，每天出門買餸都穿得像個「太空人」，但認為防疫更為重要。

▼大批外傭到維園排隊 接受檢測▼

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社工：疫情突顯本港對外傭的倚賴

明愛社區發展服務高級督導主任黃小慧就指出，疫情凸顯本港社會倚賴外傭分擔家庭照顧工作的現狀，她建議，政府可在這段時期，增加本地家務助理、托兒、長者暫托等服務，幫助一些暫未能聘請到外傭的家庭紓緩壓力。

黃小慧就指出，疫情突顯本港社會倚賴外傭分擔家庭照顧工作的現狀，建議增加本地家務助理、托兒、長者暫托等服務，幫助一些暫未能聘請到外傭的家庭紓緩壓力。（受訪者提供）

具體需要多少服務名額，她指，現時當局未有相關統計，但根據統計處數字，有長者、特殊照顧需要的家至少有家庭至少有50萬。黃又指，單憑托兒、長者暫托服務，未必能解決一般家庭的燃眉之急，仍需由家務助理幫忙接送。她認為，政府可參考2003年沙士時的經驗，統籌培訓家務助理，亦相信現時僱員再培訓局亦有推動相關工作。

外傭也是打工仔 多追求穩定

早前有外傭僱主及中介團體表示，「禁飛令」致外傭供應減少，外傭揀工情況普遍，並且多要求加薪。不過，黃小慧就指出，外傭輸入減少加劇供求失衡，或改變僱主及外傭雙方的議價能力，不過中心接觸的外傭大多數在同一家庭工作了兩至三個合約期，「就像一般打工仔，外傭亦多數追求穩定。」

▼外傭假日於添馬公園、遮打道聚會▼

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她坦言，不能排除個別外傭因工作不愉快、薪酬等原因提早完約，但她表示，現時外傭薪酬按「最低工資」定價，呼籲僱主因應年資、工作內容等，每年適量加薪，有助維持長期工作及良好關係，形容這是「win-win（雙贏）」的做法。

建議開放更多空間 安心出行助防疫

疫情下，外傭亦遇到不同困難，黃小慧指，自疫情開始，外傭清潔的工作量已經大增；而疫情至今逾年，港人開始抗疫疲勞，外傭也會有同樣感受。她說，外傭離鄉別井到港工作，不能和家人見面，假日與朋友相聚時間對她們來說非常重要，本港有接近40萬外傭，假日時約有10萬人出外聚會，然而本地公共空間不足，加上疫情下要求保持社交距離，外傭假日「不知去邊好」。她建議政府開放更多公共空間，如各區社區會堂，供外傭假日使用，而這些場地貼有「安心出行」二維碼，一旦出現個案亦可以迅速追蹤。