外傭荒｜禁飛實施逾月　近3000外傭無法抵港　本地保母需求增三成

撰文： 黃詠榆 最後更新日期： 2021-06-06 11:00

港府對菲律賓、印度等地，實施「禁飛令」超過一個月，外傭供應更加緊張。有外傭中介推算，禁飛令影響下，近3000名外傭無法如常抵港，大部分僱主已「等唔切」，改為聘請在港的外傭；有本地保母、陪月網上配對平台亦指，自疫情爆發起已出現外傭短缺問題，每日接獲的查詢較以往增約三成，「以前一星期就有人介紹（refer），但依家可能等一個月都未有refer。」

▼4月19日，菲律賓禁飛令前夕最後抵港航班▼

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香港僱傭代理協會主席張結民表示，以往每日約有70至100名外傭抵港，目前禁飛令實施超過一個月，推算近3000名外傭無法抵港。他指，不少僱主已「等唔切」，轉揀本地外傭，每逢周日中心都會「爆棚」，大批家庭到場查詢，部分人亦改為聘請本地家務助理。對於引入其他地區傭工建議，張結民指難以實行，「如果做到，一早引入咗」。

他指，現時中介公司除了「等」，亦無計可施，「最初都話有個日期停兩個禮拜，依家係無了期」，故根本無法預訂酒店、機票，一旦有期便會即刻預訂，到時又會搶崩頭，價錢又會飆升。張期望，政府不應一刀切禁外傭來港，可考慮在特定情況下放寬，如容許已接種疫苗的外傭抵港工作。

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香港僱傭代理協會主席張結民。（資料圖片）

本地保母查詢疫下增三成 負責人：等一星期變等一個月

香港家友社會企業「尋保網」創辦人蔡柏熙指，外傭短缺不是這一、兩星期才發生，直言過去幾個月已少了很多。他稱，一直收到大量家庭查詢，欲聘請本地保母。以往平均每日接獲30、40宗查詢，惟自去年疫情爆發後，查詢增至50、60宗，增加約三成。

蔡表示，早於3月本地疫情稍緩時，「已經有一大堆家庭請人，差唔多請晒個pool」，目前本地保母、照顧員等亦「唔夠人返工」，部分人甚至是由其他行業轉行，修讀完指定課程入行，「以前係做旅遊業、空姐」。

香港家友社會企業「尋保網」創辦人蔡柏熙（左）指，以往平均每日接獲30、40宗查詢，惟自去年疫情爆發後，查詢增至50、60宗，增加約三成。（受訪者提供）

內地家庭要求聘請已打針保母

他坦言，以往部分僱主考慮到質素問題，或不想有傭工在家中過夜，才會聘請本地保母，惟如今一同加入「戰團」，料目前客人中，有一半亦是原想聘請外傭，目前需等較長時間，「以前一星期就有人介紹（refer），但依家可能等一個月都未有refer。」蔡亦指，部分內地家庭更會要求聘請已接種疫苗的保母。

入行17年、香港家務助理總工會副主席張燕歡指，禁飛措施實施後，招聘家務助理人數稍增，當中以陪月員搶手情況更明顯。（資料圖片／劉婉雯攝）

工會：有陪月員預約已排到年底

入行17年、香港家務助理總工會副主席張燕歡指，禁飛措施實施後，招聘家務助理、陪月員人數稍增，「又唔係多到好犀利」。不過，她說陪月員搶手情況更明顯，近期「好多人都full咗，有家庭需要人照顧，又請唔到外傭」，身邊有朋友已排到11月、12月，不少人一得悉懷孕，便預先找陪月員。

她認為，目前只是剛開始浮現外傭短缺的問題，日後可能越嚴重。對於有指加強培訓本地婦女，她認為可抒解一時三刻的人手荒，但認為兩者需求始終不相同，家務助理或陪月，是以短期照顧、清潔為主，但不少人聘請外傭，目的為長時間照顧家人，「例如照顧小朋友、長者、煮飯等等」。

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