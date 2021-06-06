外傭荒｜一傭難求僱主月花萬元請家務助理　「跳工」爭拗定義不清

撰文： 陳嘉慧 黃詠榆 最後更新日期： 2021-06-06 11:00

「禁飛令」影響外傭供應，全城爭聘外傭，有僱主表示，現時聘請家傭過程甚為困難，料到年底才能聘請到，故請朋友母親幫忙照顧兒子作為「過渡」，但每月花費可達1萬元。另有僱主不滿外傭疫下單方面解約「跳工」，雙方仍正在勞工處進行談判，保守估計待新年後，才可聘請到來自海外的外傭。 有關注外傭權益的團體則認為，正常僱傭關係中，雙方皆有權終止合約，「唔會話個僱主唔可以炒人，只係要跟住個機制賠償」，單單以「跳工」形容辭職外傭並不公平。

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+ 7 + 7 + 7

Ada與丈夫育有一子，兩夫妻均有全職工作，於是聘用菲傭幫助照顧5歲兒子及料理家務。不願上鏡的她說，家中菲傭姐姐已為一家穩定工作了5、6年，但姐姐因要回國照顧自己家人，最近提出辭職，將工作至6月初。

多次到中介公司碰運氣

Ada表示，自己4月開始接觸中介，希望聘請新的家傭，但過程甚為困難，曾面試過一名菲傭，本想稍作考慮，但兩小時後中介即致電指，已有人願意出價5,000元聘用姐姐，她不欲和其他家庭競爭，因此作罷。她其後到另一間中介公司碰運氣，對方提醒，要盡可能早到，否則姐姐都「俾人揀哂」。Ada說，當日有提早到達，但中介公司門口已大排長龍，不少人即場面試，場面墟冚，她亦無功而回。

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避免聘請斷約外傭

疫情加上停飛影響，有指外傭薪酬因而「搶高」。Ada表示，看過不少外傭履歷，均要求至少5,000元月薪，且要求僱主提供獨立房間，指定放假日期，更有人表明不欲照顧老人、長期病患者或初生嬰兒。

Ada表示，不太考慮加錢聘用外傭，因未能確定對方表現如何，只會因應對方工作表現加人工。她續指，不少應徵者都有「斷約」紀錄，又認為聘請斷約外傭有風險，「斷得1次，就會有第2、3次」，恐會白白浪費萬多元中介費。

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請朋友母代照顧兒子 月花1萬元

Ada預料難以在短期內聘請到外傭，「估計要搵到今年年尾」，於是找來朋友的母親作為過渡，幫忙照顧兒子。她說，朋友母親一星期工作5日，每日工作半天約5小時，時薪100元，即月薪1萬元。

她慨嘆，本地家務助理人工較外傭昂貴不少，加上暑假將至，小朋友全日在家需由大人照顧，但朋友母親只能兼職半天，另外半天時間仍需由家人幫忙。Ada無奈道，長遠還是希望找到外傭，否則自己或要辭職照顧兒子。

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+ 4 + 4 + 4

另外一名僱主，一家三口、育有一名4歲女兒的洪太指，因丈夫不時往返內地工作，故聘請外傭分擔家中工作，主要工作包括照顧女兒、打掃家務等。她稱，去年9月經中介公司聘請外傭，當時中介不斷向她遊說，稱外傭短缺宜盡快「扑槌」，便即場與一名外傭簽約。洪無奈指，合約原簽署了兩年，惟姐姐工作半年後，4月份便提出單方面解約「跳工」，目前雙方仍正在勞工處進行調解。

洪太表示，聘請的外傭姐姐只工作了半年，便於4月份突然離職，令她大失預算。（黃舒慧攝）

寧待疫情緩和後才聘請新姐姐

洪自言，對於聘請斷約外傭失去信心，曾向中介打探「行情」，不少中介已向她明言，目前難聘請來自海外的姐姐。她估計，至少待菲律賓等地疫情稍緩後，新年後才可聘請到來自海外的外傭，亦指願出價至5,500元。

洪太表示去年簽約時，原預料外傭會工作兩年。（受訪者提供）

被問及會否考慮聘請家務助理，分擔家務工作時，她直言性質不太相符，「女兒平日都是很有規律性，如上午便會去上課等」，加上聘請外傭，希望有人可陪伴女兒，而非處理家頭細務，故不會考慮。

拒批疑涉「跳工」簽證達695宗 為去年兩倍

入境處回覆《香港01》查詢時指，在2018年至2020年，每年分別有1,184、1,709及1 ,776宗外傭簽證個案的申請因懷疑「跳工」被轉介至特別職務隊跟進，職務隊分別於該三年拒絕了165、267及319宗涉嫌「跳工」的申請。不過，單單在2021年首4個月，因懷疑「跳工」被轉介跟進申請有1,574宗，而被拒絶的申請則有695宗，數目超過去年全年被拒申請總數的兩倍。

外傭團體：正常僱傭關係 雙方皆有權終止合約

外勞事工中心社區關係主任唐曉昕認為，在正常僱傭關係中，雙方皆有權終止合約，「唔會話個僱主唔可以炒人，只係要跟住個機制賠償」，單單以「跳工」形容辭職外傭並不公平。



唐亦質疑，入境處未有清楚說明「跳工」定義，通常拒批簽證時，僅解釋不符僱傭手冊，有外傭反而因此擔心被當可疑個案，即使遭到不公待遇，亦不敢提出解約，促政府釐清準則。

外勞事工中心社區關係主任唐曉昕。（資料圖片）

勞工處：與外傭輸出國家駐港總領事館保持緊密聯繫

問到如何紓解外傭人手荒，勞工處回覆指自去年初，一直實施多項協助外傭及其僱主，如容許僱主延長其即將離任外傭的現行合約有效期限，呼籲僱傭雙方「開心見誠，互諒互讓」，商討合適安排，政府會密切留意情況，並與外傭輸出國家駐港總領事館、外傭及僱主團體、職業介紹所組織等保持緊密聯繫。

入境處回覆查詢時，僅重申在審核外傭是否「跳工」時，特別職務隊會詳細考慮多方面的因素，包括外傭提前終止僱傭合約的次數及原因、外傭過往的行為操守、外傭及前僱主的紀錄等。