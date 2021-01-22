醫護罷工｜醫管局發電郵表明下月扣糧　列明扣除薪金金額總數

撰文： 鄭翠碧 最後更新日期： 2021-01-22 23:02

醫管局員工陣線於去年2月初發動罷工，超過7,000名員工參與。醫院管理局在去年11月27日表示，決定向於2月3至7日期間「缺勤」的員工，收回已付給員工的相關工資。 工會今天（1月22日）表示，曾參與罷工的員工今天起陸續收到人力資源部的電郵或信件，指會於2月份的薪金中扣取相應工資，或要求員工於限期前交回「罷工扣糧」支票。工會呼籲參與罷工者勿自行回覆或作出任何行動，工會將於稍後時間公布應對詳情。

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可交回寫有同等金額支票代替扣薪

醫管局各聯網的人力資源部今天向曾參與罷工的醫護發出電郵，內容提到該名醫護的名字、「缺勤」日期、應扣取的薪金金額，詳細列出每天的基本工資（以月薪除以日數計算的日薪金額）、每天津貼。電郵提到，該筆工資將會於2月份的薪金中扣取，而員工若不希望被扣糧，亦可在2月10日前交回一張相同金額的支票到該聯網的人力資源部。

醫管局員工陣線副主席羅卓堯表示，醫管局現時把早前公布的決定付諸實行，工會會商討如何處班，稍後時間公布詳情，但他坦言，除非告上勞資審裁處，否則都較難應對。對於醫管局提出員工可交「罷工扣糧」支票的選項，他估計，醫管局或考慮到部分員工不希望糧單上被扣除一筆金額，影響到供樓等問題，故提出員工可以交支票解決。