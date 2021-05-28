吸煙與健康委員會下月請市民食檸檬　呼籲大眾響應5.31世界無煙日

撰文： 歐陽德浩 最後更新日期： 2021-05-28 18:40

全球新冠肺炎疫情持續，5月31日為「世界無煙日」，世界衞生組織將2021年的主題訂為「承諾戒煙」，旨在鼓勵全球煙民於疫情下立即戒煙。香港吸煙與健康委員會呼籲，全港市民可於5月31日 （下周一）穿上跑服或運動服響應活動。而委員會將於今年6月期間，安排流動宣傳車及街站走訪全港多區，向市民免費派發限量檸檬及無煙宣傳品。

超過160間公司、機構、非牟利團體、醫院及學校踴躍參與「無煙跑服日」。圖中為聖公會聖雅各小學與「咪點我」以行動表態支持無煙健康生活。（香港吸煙與健康委員會提供）

煙草會增加新冠肺炎重症及死亡機會

香港吸煙與健康委員會今年以「疫境同行．無煙起步」為主題，舉辦宣傳推廣計劃，鼓勵全港市民一同支持「無煙跑服日」，於5月31日穿上跑服或運動服響應活動，以推動煙民運動戒掉煙癮，投入無煙的健康生活。

根據世衞的資料，煙草會增加新冠肺炎重症及死亡的機會，長期吸煙亦會嚴重損害心臟機能，煙草中的尼古丁令膽固醇容易積聚於血管內，造成血管栓塞，患上心臟病的機會比非吸煙人士高出2至4倍。若不幸患上急性心肌梗塞，更不適宜或需延遲接種疫苗，待病情穩定後3至6個月後才可打針。

檸檬可紓緩戒煙時的退癮徵狀

委員會將展開一連串的宣傳活動，推出「健康起步日記」，為吸煙人士提供7日對抗煙癮的貼士外，亦為非吸煙人士提供健康生活資訊，鼓勵他們支持身邊的家人及朋友戒煙。委員會亦將安排流動宣傳車及街站宣傳，於6月期間走訪全港多區，聯同無煙代言人「咪點我」首次現身「砵」走煙癮及二手煙，並向市民免費派發限量檸檬及無煙宣傳品。

委員會指，檸檬為最佳的天然戒煙食物，含有豐富維他命C，有助刺激唾液分泌，不僅可紓緩戒煙時的退癮徵狀，例如口乾、精神集中困難等，亦能增強免疫力，有效預防骨質疏鬆。