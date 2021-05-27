教育局限一個月處理教師投訴、更改匿名準則　教協批不合理促收回

撰文： 胡家欣 最後更新日期： 2021-05-27 19:45

教育局上周五發出通函，為學校提供「調查注意事項一覽表」，及「學校調查報告範本和樣本」，要求學校須在接獲投訴後一個月內完成調查，又指如屬匿名投訴，無需決定跟進，也要存檔紀錄。 教協今日召開記者會指，過往官方指引訂明，校方可以考慮不受理匿名投訴，批評當局在無公開諮詢學界情況下，以「一覽表」形式，擅改指引規定，過程「黑箱作業」，漠視學校處理相關投訴的壓力及行政負擔，要求局方立即收回有關改動。 教育局在官方網頁發表文章反駁，不點名批評有教師工會的指控，重申有關文件只供「參考之用」，務求令調查工作更為順暢，認為批評「給人罔顧專業、偏袒護短的感覺」，對此表示極度遺憾。

不受理匿名投訴須存檔 教協批無視對學校造成巨大行政壓力

教協指，根據《學校處理投訴指引》規定，學校一般可以考慮不受理匿名投訴及非由當人事親自提出的投訴等。

不過，教育局上周五新發表的「調查注意事項一覽表」及「學校調查報告範本和樣本」，卻改變原有調查準則，要校方考慮所有匿名投訴個案，即使校方最後認為毋須跟進，也必須列明原因，存檔紀錄，也不讓教師知悉投訴是否匿名。

教協批評，要求校方接受匿名投訴，變相降低投訴門檻，也鼓勵匿名惡意投訴，削弱學校的自主權，對學校造成巨大行政壓力，做法也對教師並不公道。

教協指，不論是本地的教師或其他專業規管機構，或是英格蘭、蘇格蘭等外國教師規管機構，全部都採用實名投訴制度，並且一直行之有效。以本地機構為例，香港社工註冊局、申訴專員公署都有法例訂明不受理匿名投訴。

教育局調查注意事項一覽表。（文件截圖）

促收回投訴處理改動 倡成立法定專業議會

另外，當局「調查注意事項一覽表」指，校方在接獲投訴起一個月內，將回覆投訴人的副本及調查報告，提交予教育局跟進。教協指，《指引》建議學校完成調查及處理上訴的時間分別兩個月，即使當局調查一般都需時四、五個月以至更長，批評一個月內完成調查的要求不符現有規定，罔顧現實，強人所難。

教協要求教育局立即收回改動，並呼籲學校沿用原有《指引》訂定的建議及原則，在一般情況下不受理匿名及未獲授權的第三方投訴。教協亦倡議，成立法定的專業議會，規管教師註冊及操守。

教育局：調查一覽表及範本供參考之用

教育局在官方網頁「政策多面睇」專欄發表名為「優化學校投訴管理安排正面睇」文章，稱上周向學校提供「調查注意事項一覽表」及「學校調查報告範本和樣本」，「供參考之用」，務求令調查工作更為順暢。教育局不點名批評有「教師工會」妄指有關指引不公道，「給人罔顧專業、偏袒護短的感覺」，對此表示極度遺憾。

當局反駁，若不要求校方一個月內回覆投訴，反問如何體現急事急辦；又指萬一個別教師專業失德投訴屬實，有關學生每日或受到影響，甚至受到傷害；相反若投訴不實，長期指控對有關教師亦不公允。

需加快處理涉嫌違反專業操守個案

當局指，投訴偶有出現極其複雜的情況，若有需要，學校可提出需較長時間調查，當局會視乎情況考慮申請及向學校提供支援。局方又指，會檢視有關的內部程序，在確保被投訴者有機會申述及充份考慮所有相關資料的原則下，加快處理涉嫌違反專業操守的個案。

另外，教育局續指，使投訴不具名，當局有責任嚴肅跟進，要求學校進行調查。局方強調，學校須考慮投訴內容的性質和嚴重性，按校本機制決定是否跟進匿名投訴。