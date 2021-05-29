支聯會六四集會上訴遭拒　保安局：市民參與即違法　最高判囚5年

撰文： 周皓宜 最後更新日期： 2021-05-29 17:42

今年是六四事件32周年，警方早前再度以疫情為由，拒批支聯會的集會和遊行申請。支聯會向公眾集會及遊行上訴委員會提出上訴，委員會早上（29日）召開聆訊，最終決定駁回支聯會上訴，維持警方決定。 保安局今（29日）發聲明指，有關集會及遊行屬未經批准集結，提醒市民不可參與、宣傳或公布任何未經批准集結，否則會觸犯法例，參與未經批准集結屬犯法，最高可判處監禁五年；宣傳或公布未經批准集結最高可判處監禁12個月。

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保安局發言人表示，據《公安條例》（第245章）第17A條，參與未經批准集結屬犯法，最高可判處監禁五年；宣傳或公布未經批准集結最高可判處監禁12個月。此外，參與有關活動亦可能違反《預防及控制疾病（禁止羣組聚集）規例》（第599G章）（即「限聚令」）訂明的進行受禁群組聚集的相關罪行。

保安局指，法庭最近就兩宗未經批准集結案（2019年8月18日及8月31日的公眾集會及遊行）的裁決顯示，參與未經批准集結，不論涉及暴力與否，均屬犯法。涉案人等最終被判處不同的監禁刑期。

保安局提醒市民，不可參與、宣傳或公布任何未經批准集結。如有任何人嘗試挑戰法律，包括「限聚令」、《公安條例》、《香港國安法》等，警方會依法嚴肅處理。

支聯會副主席鄒幸彤下午在Facebook表示，將以個人名義，在6月4日晚上8時，「去守這已有32年的約定，在大家都能看到的地方，點起燭光」。（資料圖片 / 黃寶瑩攝）

支聯會副主席鄒幸彤：六四晚上8時「去守這已有32年的約定」

支聯會副主席鄒幸彤下午在Facebook表示，將以個人名義，在6月4日晚上8時，「去守這已有32年的約定，在大家都能看到的地方，點起燭光」。

鄒幸彤指，一如意料政府決意禁止維園的燭光集會，上訴委員會亦維持警方決定，在目前的法律環境下，抱歉支聯會無法再以組織名義主辦維園的燭光悼念，她有負大家所托，愧疚萬分。