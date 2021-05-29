支聯會六四集會上訴被駁回　蔡耀昌：非常失望　警方籲勿參與集結

撰文： 彭焯煒 最後更新日期： 2021-05-29 13:08

今年是六四事件32周年，警方早前再度以疫情為由，拒批支聯會的集會和遊行申請。支聯會向公眾集會及遊行上訴委員會提出上訴，委員會早上（29日）召開聆訊，最終決定駁回支聯會上訴，維持警方決定。 支聯會秘書蔡耀昌對上訴被駁回感到非常失望，並指支聯會將無法舉辦今年集會，將會停止宣傳。警方歡迎裁決，呼籲市民避免參與未經批准集結及受禁的群組聚集，亦應避免作任何公告及宣傳。

就駁回支聯會上訴理由，公眾集會及遊行上訴委員會一致認為，遊行集會將對公共安全和秩序構成威脅，加上疫情仍然嚴重，鄰近地區染疫人數未能受控，本港接種疫苗進度未如理想，憂慮人群聚集會增加疫情風險，而且主辦方未能説服委員會，提出的防疫措施為切實可行，因此作出決定。

蔡耀昌：支聯會成員不會以組織名義到場參與 望港人各自悼念

蔡耀昌表示，香港面對的政治及法律環境越來越嚴峻，六四悼念活動面對前所未有的打壓，難以估計舉辧集會的政治及法律風險，經詳細評估目前形勢後，支聯會必須以支持者及成員的安全、組織能持續運作、延續支聯會信念作優先考慮，宣布支聯會無法在合法情況下繼續舉辦六四維園燭光集會，並會停止所有有關集會的宣傳。

他稱，支聯會成員不會以組織名義到場參與，但相信港人不會忘記六四，希望港人用毅力、智慧，以合適方式各自悼念，讓真相不被消失。他指，支聯會延續維持30多年的綱領，希望有日可重返維園。

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警方歡迎裁決 稱任何人若出席集會均屬參與未經批准集結

警方表示歡迎裁決，呼籲市民避免參與未經批准集結及受禁的群組聚集，亦避免作任何公告及宣傳。港島總區高級警司廖珈奇表示，任何人若出席集會都屬於參與未經批准集結，不建議市民挑戰法律底線。至於警方會否拘捕當日進入維園的市民，廖珈奇指會按情況決定，現時不會詳細交代當日部署。

至於高叫「結束一黨專政」口號是否違法，廖珈奇稱要視乎實質行為及動機，警方會依法辦事，亦會徵詢律政司意見，最後裁決由法庭把關。