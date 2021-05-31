疫苗氣泡｜倘爆第5波疫情　政府研禁未打針市民進入食肆、學校

本港疫情緩和，惟疫苗接種率未見理想，有專家日前已預告第五波疫情可能接踵而來。食物衞生局局長陳肇始今（31日）表示，變種病毒的傳染力更高，更可能導致更嚴重的情況，新一波疫情或會在短時間內急劇擴散。

她表示，當局將研究推出一系列「谷針」措施，倘再爆下一波疫情，考慮禁止仍未接種疫苗的市民，進入食肆、學校、宿舍、地盤等處所，亦會要求未打針的醫護、學校及院舍職員接受更頻密的檢測。