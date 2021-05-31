疫苗氣泡｜倘爆第5波疫情　政府研禁未打針市民進入食肆、學校

撰文：林穎嫺
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本港疫情緩和，惟疫苗接種率未見理想，有專家日前已預告第五波疫情可能接踵而來。食物衞生局局長陳肇始今（31日）表示，變種病毒的傳染力更高，更可能導致更嚴重的情況，新一波疫情或會在短時間內急劇擴散。
她表示，當局將研究推出一系列「谷針」措施，倘再爆下一波疫情，考慮禁止仍未接種疫苗的市民，進入食肆、學校、宿舍、地盤等處所，亦會要求未打針的醫護、學校及院舍職員接受更頻密的檢測。
陳肇始表示，政府將要求仍未打針的市民遵守較嚴謹的規定和限制，包括入境、被界定為確診者的密切接觸者時，均需要在指定地點接受較長檢疫。（羅君豪攝）
陳肇始表示，台灣新一波疫情在不足10日內，由累計1,000多宗急增至現時的逾8,000多宗，因此政府要小心應對疫情。她強調，只有全城接種疫苗，才能讓香港社會有序恢復常態。
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高風險行業未打針 或要更頻密檢測
她表示，仍未打針的市民，染疫風險較高，當第5波疫情來臨，為避免疫情大規模爆發，政府將要求他們遵守較嚴謹的規定和限制，包括入境、被界定為確診者的密切接觸者時，均需要在指定地點接受較長檢疫。至於較高風險行業的員工，如醫護、院舍和學校員工，亦需接受更頻密的檢測。
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陳肇始又指，食肆、學校、宿舍、地盤、圖書館、博物館、戲院、表演場所，以及體育場地等，爆疫風險較高，當局將會研究，在新一波疫情殺到時，是否限制仍未打針的進入有關處所。
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