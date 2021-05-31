新冠疫苗｜港鐵送500張全年任搭車票　持針紙入海洋公園獲優惠券

撰文： 黃偉倫 最後更新日期： 2021-05-31 21:15

政府連日「谷針」，商界亦響應鼓勵市民接種疫苗，連番出招「利誘」市民接種疫苗。港鐵今晚（31日）表示，將向已接種市民送500張全年車票抽獎，總值約一千萬元，車票持有人可一年內無限次乘搭港鐵本地車程，但不包括機場快線、來往羅湖及落馬洲的車程、東鐵線頭等座及港鐵接駁巴士。港鐵表示，以每天兩程最長車程27元作計算，一年365日，即每張車票價值2萬元，總金額達1,000萬元。

港鐵指，送車票安排仍在詳細計劃中。

港鐵又表示，除原有的一天身心健康假，當員工完成接種兩劑疫苗後，亦可獲得額外多一天假期。港鐵又指，為更方便員工及其親屬接種，若有足夠員工需求（以配合政府指定最低參與人數），港鐵將在相關部門的協助下，於6月下旬在九龍灣車廠，安排疫苗外展服務。港鐵強調，一直鼓勵員工接種，在不影響運作下，會配合員工接種疫苗；假如有不適可請假在家休息。

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海洋公園優惠券總值逾200元

海洋公園亦推商界優惠，已打一針的市民6月30至30日期間入場，向票務處出示疫苗接種紀錄便可獲贈一套園內優惠券，優惠總值逾200元，包括灣景餐廳指定主菜買一送一、定小食亭的指定套餐買一送一優惠、以及遊戲區購買港幣50元攤位遊戲券，可額外獲贈一套價值港幣50元攤位遊戲券。