港鐵6月13日停旺角東至紅磡服務　撞正紅館演唱會加接駁車疏人流

撰文： 黃偉倫 最後更新日期： 2021-05-31 15:59

屯馬線將於6月27日全線通車，但同屬沙中線項目的東鐵線過海段，仍未完成所有工程，港鐵更多次表示，明年首季通車的目標「相當嚴峻」。港鐵今日（31日）表示，將於6月13日第5度暫停旺角東站至紅磡站之間的列車服務，以配合過海段關鍵工程。港鐵指，由於當晚紅館有演唱會，大約晚上11時起，安排額外免費接駁巴士運作，來回行走紅磡站及九龍塘站。翻查資料，當晚為歌手莫文蔚的演唱會。

▼1月10日東鐵線暫停旺角東至紅磡站服務▼

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為配合東鐵線過海段工程，港鐵早前宣布將有10個周日暫停來往旺角東至紅磡站的服務。港鐵今日宣布，6月13日將會第5度暫停來往該兩站的列車服務，即仍餘下5次。

港鐵表示，紅館當晚會舉行演唱會，呼籲參與人士優先選乘西鐵線往返紅磡站，並接駁其他鐵路線；同時，為方便在活動結束後，有需要前往九龍塘站轉乘東鐵線或觀塘綫的乘客，港鐵會於晚上約11時起，安排額外免費接駁巴士運作及待命。翻查資料，當晚是歌手莫文蔚舉行演唱會的日子。

另外，當天東鐵線尾班車（往上水方向），會維持於約零時二十八分於旺角東站開出。港鐵提醒，接駁巴士的運載能力低於鐵率，效率亦可能受路面情況影響，車程或較正常時間長。

港鐵表示，當天會繼續沿用過去停站時的特別票務安排，使用八達通的乘客，在紅磡站出閘，經接駁巴接續行程，可享半段甚至全段車程免費；而不需乘接駁巴轉駁的西鐵乘客，只要在紅磡站出閘，亦可免收車費，不過使用單程票則不受惠。至在九龍塘出閘、乘接駁巴士到紅磡站接駁西鐵的乘客，用八達通出閘，全程亦只收取九龍塘出閘的車費。