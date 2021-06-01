電話卡實名制｜執法部門查案可索登記資料　邱騰華：為一貫做法

撰文： 陳嘉慧 最後更新日期： 2021-06-01 17:09

商務及經濟事務局局長邱騰華今日（1日）表示，電話卡實名制相關法例將6月刊憲及提交立法會，並於9月1日生效。不少人關注實名制下執法部門可在無法庭手令下索取用戶登記資料，邱騰華表示，執法機構只有在罪案發生的情況下有調查需要才可索取，安排與現行法例相類似。 法例建議亦要求電訊商核實用戶資料，當局表示，電訊商只要盡力核實，基本上不會對其懲罰或追究責任；而若有人刻意提供假資料，資料提供者須負刑責，責任不在電訊商。

▼電話卡實名制8大建議▼

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電話卡實名制將於9月1日生效，不少人關注建議文件中列明執法部門在有法庭手令，或在某些迫切或緊急理由而沒有手令的情況下，可要求電訊商提供電話卡用戶的登記資料。邱騰華稱，執法機構只在罪案發生，須調查的情況方可索取資料，包括號碼持有人姓名、身份證號碼、出生日期等登記資料，無其他資料。對於是否包括《國安法》，他指要視乎條例本身，「如國安法容許某情況可以唔使手令，係法例訂明就唔使。」

商務及經濟事務局局長邱騰華公布政府推出電話卡實名制，料法例9月生效。（張浩維攝）

邱騰華又稱，相關做法有法例規管， 執法機構用以偵查違法活動，安排與現行法例相類似，如刑事罪行條例、入境條例，與同以往做法無特別不同。

電訊商盡力核實 基本上不會被追究責任

建議亦要求電訊商應核實用戶資料，被問到電訊商是否要為此負刑責，通訊事務總監梁仲賢表示，明白任何核實方法都不能滴水不漏，電訊商只要盡力核實，基本上不會對其懲罰或追究責任；而若有人刻意提供假資料或以假身份登記，資料提供者須負刑責，責任不在電訊商。

政府推出電話卡實名制，料法例9月生效。（張浩維攝）

新聞採訪無豁免

至於部分新聞採訪工作須確保消息來源保密，被問到實名對新聞界有否豁免，邱騰華指，條例無相關豁免，登記亦不問職業或公司從事甚麼活動。

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有記者問到政府推出電話卡實名制後，會否進一步推出身份證驗證、甚至人臉識別。邱騰華指，法例主要為填補現時儲值卡無法追查而可能引起犯罪漏洞，「我哋冇你描述嘅其他相關措施。」