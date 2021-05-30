拔萃女書院等5名校招聘近20教師　直資議會：今年離職較往年多

撰文： 鄧穎琳 最後更新日期： 2021-05-30 12:15

教協早前調查指，有四成教師有意離開教育界，主任級教師比例佔最多，主因是「政治壓力日增」。由於老師一般離職通知期為3個月，倘下學年不再任教者，多於本月底或之前請辭。 多間直資名校近月均有老師流失，須招聘全職老師下學年上任。當中拔萃女書院及德望學校分別招聘5至6名全職老師。兩校均缺英文及數學老師，另有不少高中選修科目亦缺人。《香港01》有向上述兩校查詢老師流失及招聘情況，至截稿前未獲回覆。

▼多間直資名校2021/22學年老師空缺▼

德望學校招聘6名全職教師

《香港01》5月27日翻查多間直資名校網頁，發現多校有刊登廣告招聘全職教師。當中德望學校及拔萃女書院老師空缺頗多。

據德望學校網頁，該校正聘請6名全職教師，全部均是2021年9月上任。當中大多列明期望應徵者有任教高中經驗，包括中文科、英文科（包括以英語為母語的英文老師)、體育科，以及高中數學、高中中史、DSE科技與生活科老師。

拔萃女書院校網列出5個全職教師空缺。（資料圖片）

聖保羅男女：情況與往年相若

拔萃女書院校網亦列出5個全職教師空缺，廣告列明期望應徵者可任教DSE級別，涉及英文、數學、歷史、資訊科技及物理科。

至於聖保羅書院及聖保羅男女中學各正招聘3名老師，前者招高中數學、化學及地理科老師，後者招高中經濟科、高中電腦科及宗教科老師；而拔萃男書院早前亦招聘兩名IB課程老師，任教數學、物理及中文科。

聖保羅男女中學回覆指，多年來均視乎情況招聘老師，今年情況與往年相若。

直資名校老師空缺情況。（香港01製圖）

直資議會主席：有學校逾十教師離任

香港直接資助學校議會主席陳狄安表示，今年教師離職人數較往年多，甚至有學校流失雙位數老師。他指由於一般學校要求老師須有3個月通知期，估計6月初學校會大致了解教師流失情況，相信有時間完成聘用程序，未必對來年教學有大影響，「唔會去到搶老師，一般老師一話離職，學校就會出廣告請人。」

陳狄安任職校長的港青基信書院，該校現只招聘一名中史老師。他透露該校暫無外籍教師請辭，本地老師則有兩至三人轉職他校，情況與往年類近，「外籍老師佔咗學校一半，暫時無人走。」