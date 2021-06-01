中學校長會調查：逾7成家長信任教師　前校長勉同工謹守專業

撰文： 鄧穎琳 最後更新日期： 2021-06-01 22:17

2019年中反修例風波以來，屢有建制議員質疑教師專業。惟香港中學校長會委託香港政策研究所進行的調查可見，逾7成家長及專業人士高度重視及信任中學教師。中學校長會認為，社會事件後公眾更關注教師操守，是次調查結果可鼓舞學界。中學校長會榮譽顧問、英華女校榮休校長李石玉如勉勵教育同工說:「每個時間有每個時間嘅挑戰，努力啦！有時有困難都係好，時窮節乃現，反思下為咩教育，當反思及經歷艱難仍留低，教育心更強。」

左起為中學校長會榮譽顧問、英華女校榮休校長李石玉如、中學校長會主席連鎮邦及香港政策研究所教育研究及發展中心主任主管馮智政。（鄧穎琳攝）

8成受訪校長教師認同儕表現專業

香港中學校長會在2019年初委託香港政策研究所，「研究如何提升香港中學教師的專業地位和社會認同」，歷時兩年多的研究結果今日（1日）出爐。

研究團隊在2020年以問卷訪問107位校長、443名現職老師、99名準教師及2,030名家長；另焦點訪談約59人，包括校長、老師、家長及專業人士。

逾8成受訪中學校長及教師認為同儕表現專業；逾7成家長及專業人士高度重視及信任中學教師。

中學校長會主席連鎮邦指，社會須思考如何吸引新人入行延續優質教育。（鄧穎琳攝）

中學校長會主席連鎮邦指，社會須思考如何吸引新人入行延續優質教育，而調查可見，家長亦期望成立教育專業機構，各持份者努力，讓香港下一代接受良好教育，「作為前線老師、校長，我哋會謹守崗位......中學校長會會繼續努力，透過跨界別合作，提過教師專業持續發展質素，讓教育專業回歸專業。」

中學校長會榮譽顧問、英華女校榮休校長李石玉如表示，不論社會及政治氣氛如何轉變，校長會仍堅定不移在乎教育專業。（鄧穎琳攝）

中學校長會榮譽顧問、英華女校榮休校長李石玉如表示，不論社會及政治氣氛如何轉變，校長會仍堅定不移在乎教育專業，包括組織教育研討會、跨界別進行交流。

被問及華英中學重建工程撥款疑因政治因素被抽起，是否反映政治凌駕教育專業？李石玉如指，不宜評論單一事件或學校情況。至於學校仍有否空間討論六四？她深信教師心不死才可有良好服務，如何教育、是否教育也是專業判斷，希望各界信任教育界，留有溝通空間。

每個時間有每個時間嘅挑戰，努力啦！有時有困難都係好，時窮節乃現，反思下為咩教育，當反思及經歷艱難仍留低，教育心更強！ 英華女校榮休校長李石玉如

倡設「教師公會」審批教師註冊

李石玉如建議政府短期內先賦予教育人員操守議會法定權力，讓議會成為專業組織，維持教師專業水平。長期則設立類似「教師公會」，讓業界掌握教師專業註冊資格審批、培訓及專業操守大權。

另為提高教師的專業水平及地位，中學校長會建議教育界加強教師培訓，完善進修假期制度；另公開展示教學成果。

李石玉如期望，中學校長會與教育局保持良好關係，促教育局加強與業界溝通，讓教師積極參與教育政策的公眾討論。