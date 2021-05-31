天水圍中學推STEM教育　校長：讓名校或基層學生都在同一起跑線

撰文： 陳嘉慧 最後更新日期： 2021-05-31 07:00

本港近年強調STEM（科學、科技、工程及數學）教育，不過STEM並未納入正式課程，而是以校本形式推行。有天水圍直資中學校長表示，STEM教育可助基層學生認識和融入社會、擴闊眼界，又認為不論名校或基層的學生，均在同一起跑線上開始開習STEM。 今年DSE文憑試剛剛結束，有當年會考僅一科合格過來人、憑著對STEM的興趣成功升讀名校史丹福大學的過來人指，外國名校收生要求中，公開試分數的重要性越來越低，反而越來越看重學生是否願意為自己的興趣做出成績。

天水圍直資中學萬鈞伯裘書院校長黃穎東表示，學校10多年前已開始推行STEM教育，起步點是「遊戲式學習」（game-based learning），因發現學生除了喜歡打機，也可以自己創作電腦遊戲，最初只有4、5個學生參與，後來有更多學生加入，學校於是逐漸將這個學習方式加入初中資訊科技課程中，發展至今更加入人工智能、深度學習的範疇。

黃穎東認為，無論是名校或基層的學生，均在同一起跑線上開始開習STEM，相反，傳統科目如英文、社會科學，部分學生或會因家庭背景更佔優。（陳嘉慧攝）

STEM教育助天水圍學生擴闊眼界

為何如此強調STEM教育？黃穎東說，學校位於天水圍，入讀學生並非一班在香港最「privileged（有優勢）」的學生，而STEM教育助學生認識和融入社會、擴闊眼界。他又認為，無論是名校或基層的學生，均在同一起跑線上開始開習STEM，相反，傳統科目如英文、社會科學，部分學生或會因家庭背景更佔優。

黃穎東觀察，政府近年投放不少資源，學校可以校本方式推行STEM教育，可達致百花齊放，但矛盾點在於不少學校和老師仍十分看重課程指引及範圍，幸好近年本地有不少推動STEM教育的好案例供參考，另外不同學校間亦開始組織學習小組，與其他學校一同推行STEM課程。

疫情助師生同學習

疫情下學校停課多時，教師在追趕課程進度的壓力下，是否還有餘力準備STEM課程？黃穎東就指，回答這道問題時，要區分課時和學時，現時老師大多在追趕課時，但未必是在學習新事物，而面對新衝擊，反而有助老師和學生學習新事物，舉例疫情初期，老師和學生學習使用Zoom上課時都感到很高興，因他們在「一齊試新嘢」。

黃穎東認為，無論學習任何事物，最好的方法是按興趣實踐，而STEM一個重要元素，是可讓學生動手做，「這與我讀書時、數十年前的工科少少類似」，無奈在香港社會類似科目並不受重視，但發展至今，STEM應作為教育的一個主流項目。

趙敬賢（右一）回望由校園到職場，都憑著對STEM的興趣而前行。（陳嘉慧攝）

會考僅1科合格 憑對STEM興趣升讀美國名校

ClickVentures創投基金合夥人趙敬賢，就以自己為例子，說明興趣先行也能成功。趙敬賢笑言自己就是「反面教材」，當年入讀工業中學，但多數時間用於發展興趣——打機，沉迷到機舖打街頭霸王，又不時流連高登、黃金；但亦因為感興趣，他開始到圖書館借書學習編程語言，自己開發遊戲。

趙敬賢笑說，正因時間都用於「興趣」之上，會考成績自然非常之差，只有一科物理合格，與父母商量後，選擇到美國重讀兩年高中，再入讀社區學院，但驚喜發現自己性格更適合當地教育較自由的學制，其後成功升讀名校史丹福大學，畢業後加入摩根士丹利，負責研發衍生工具，後來又到矽谷創業，至今擁有7項美國發明專利。

美名學招生 公開試重要性越來越低

他回望由校園到職場，都憑著對STEM的興趣而前行。對於本港推行STEM教育的環境，他認為，本港教育資源豐富，硬件配套是世界級，但需加以營造發展創新科技的氣圍，包括定期舉辦各式創業比賽。

今年文憑試剛剛結束，失意公開試的考生又能否按興趣尋出路？趙敬賢說，自己作為史丹福大學香港招生委員之一，能看出公開試分數的重要性越來越低，相反，越嚟越看重學生是否有個人才華，是否願意為自己的興趣做出成績。