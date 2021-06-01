增6宗輸入個案嘉魯達航空禁飛香港　張竹君憂社區仍有隱性傳播鏈

撰文： 梁煥敏 最後更新日期： 2021-06-01 18:05

本港第四波疫情歷經大半年終完結，由4月23日錄得最後一宗源頭不明個案後，截至今日（6月1日）斷纜。本港新增7宗確診個案，其中6宗個案是輸入個案，一宗本地個案是昨日初步確診的35歲男警員，連日來零不明源頭個案「斷纜」。另外，輸入性個案數字亦創過去一個月來新高，今日新增個案當中，5宗來自印尼，其中三人於周日（5月30日）乘搭同一航班，由雅加達到港，當中二人帶有N501Y變種病毒株，嘉魯達航空公司須禁飛香港。 張竹君又指，感染源頭未明的男警員確診，代表本地仍有隱性傳播鏈，而輸入個案中可能帶有變種病毒，即使已接種疫苗亦有可能受到感染，港府將密切留意情況

張竹君指，男警員界定為確診個案，「我都希週佢唔係真確診。」（余俊亮攝）

對於連日來零不明源頭個案「斷纜」，張竹君表示，警員確診個案是無源頭，代表本地仍有隱性傳播鏈，由於本港的確診個案當中，有不少為無病徵的患者，現時找不到確診個案亦不代表已全無隱性傳播，亦可能為好低的隱性傳播鏈。就現時的情況來說，要繼續做好個案追蹤、隔離措施以截斷病毒傳播機會。

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另外，今日的6宗輸入個案當中，5人來自印尼、一人來自杜拜。而其中3人（確診編號：#11843、#11844及#11845）乘搭周日（5月30日）乘搭嘉魯達印尼航空GA847班機，由雅加達到港，據知三人為互相認識，其中 #11844及#11845女患者，樣本均帶有N501Y變種病毒。按《預防及控制疾病（規管跨境交通工具及到港者）規例》（第599H章）規定，將由明日（2日）起，有關航空公司將停飛往返本港及雅加達航線，直至本月15日。

張竹君又提醒，由於現時本港輸入的個案中，可能帶有變種病毒，即使已接種疫苗亦有可能受到感染，港府將密切留意情況。另外，截至今日凌晨，輸入本港的271個帶有N501Y病毒株個案中，146人是英國變種（世衞已改名alpha），57人是南非變種病毒（世衞已改名beta）；另外，102 個帶有L452R病毒株的變種個案中，31人是617.2（世衞已改名theta）。