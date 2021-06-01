新冠疫苗｜金管局要銀行兩周內擬訂打針員工名單　拒打需兩周一測

撰文： 陳嘉慧 最後更新日期： 2021-06-01 18:48

市民對接種新冠疫苗反應冷淡，政府推出多項措施「谷針」。香港金融管理局今日（1日）發出通告，要求銀行在兩周內制定一份預定接種疫苗的員工名單，不打針者須每兩周接受一次鼻腔和咽喉合併採樣的核酸檢測。通告未寫明最遲接種日期，但指名單上員工若未能於6月30日前接種第一劑疫苗，就須接受檢測。

▼港府「谷針」新招：已打疫苗好處 vs 未打疫苗限制▼

+ 5 + 5 + 5

需經常與客戶面見職員須接種

金管局指，為加強保障銀行員工和客戶，以及維持銀行正常運作，有必要要求銀行鼓勵面向客戶或具重要支援職能的員工接種疫苗，並就此擬定一份將會接種疫苗的員工名單；名單應蓋涵分行運作、財富管理和商業銀行中需經常與客戶面見的職員，亦包括負責重要資訊系統、數據中心、資金和結算等的職員。

月底前未接種要檢測

局方要求所有銀行員工盡快接種，未接種者以及因身體狀況而未能接種者，需每兩周接受一次鼻腔和咽喉合併採樣的核酸檢測。通告列明，所有銀行須兩周內提交名單，並按部門細分。不過，通告未寫明最遲接種日期，只提及名單上員工若未能於6月30日前接種第一劑疫苗，須接受檢測。

金管局要求銀行在兩周內制定一份將會接種疫苗的員工名單。（資料圖片）

金管局副總裁阮國恒亦呼籲各銀行採取額外措施鼓勵員工接種疫苗，包括可參考政府及金管局給予員工「疫苗假期」的做法，或提供其他疫苗接種激勵措施。