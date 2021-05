浸大公布進入宿舍必須打疫苗或每兩周檢測　校方強烈建議師生接種

撰文: 陳淑霞 最後更新日期: 2021-06-01 00:02

再有八大院校收緊舍堂住宿安排,浸大今日日(31日)向學生發電郵,交代來年教學及疫苗接種事宜,校方表明由8月起,學生必須已打兩劑新冠疫苗,或定期出示14日內獲得的陰性檢測報告,始可進入本科生舍堂。至於進入校園方面,則維持現狀,包括須填寫網上健康申報,在校園內須佩戴口罩,在課堂上禁止飲食,並須保持適當社交距離。 校方又表明,基於公共衛生和保護大學社群的考慮,「強烈建議」教職員及學生接種疫苗,又指現時校內有提供科興疫苗可供學生預約,另港府亦計劃於校園內提供「到會」接種服務,屆時則可選打復必泰疫苗,但需150人預約始「成團」。

浸大表明由8月起,學生必須已打兩劑新冠疫苗,或出示14日內獲得的陰性檢測報告,始可進入本科生舍堂。(資料圖片)

浸大:新學年起恢復面授課堂

浸大副校長(教與學)周偉立及行政副校長暨秘書長鄒靄雲,今向學生發送電郵,交代來年教學及有關接種疫苗或檢測安排。電郵指,由於本港疫情持續改善,校方將於新學年第一學期起恢復面授課堂,但為便利學生學習,將續設課堂錄影。至於學生交流方面,校方正與合作夥伴密切合作,盡其可能恢復,但由於全球各地設有旅行限制和檢疫要求,預計此類活動將受到限制。

浸大公布8月9日起進入本科生舍堂,必須已接種兩劑疫苗或提供陰性檢測報告。(資料圖片)

校方有條件資助病毒檢測

校方又提到,由今年8月9日起,進入本科生舍堂及吳多泰博士國際中心的學生,必須已接種兩劑疫苗14日或以上,或出示政府認可實驗室於14日內提供的陰性檢測報告,「以履行保護舍堂及他們自己的義務。(to fulfill their obligation to protect the residential community as well as themselves)」



校方續指,因經濟困難而無法負擔檢測費用或因健康問題無法接種疫苗的宿生,可向校方申請經濟援助,學生事務處將適時公布申請詳情。

進入校園的安排則會維持不變,同學進入校園前須完成網上健康申報,須佩戴口罩,在課堂上禁止飲食,並須保持適當社交距離,校方於電郵中未有提及需要接種疫苗。

「強烈建議」師生職員打疫苗

電郵中又提到,為了公共衛生和保護大學社群,校方「強烈建議」教職員及學生接種疫苗,現時善衡校園的大學保健中心有提供科興疫苗,同學可致電預約,政府亦計劃於下月 30 日及7月23日於九龍塘校園提供疫苗接種服務,但最少要有150位參與者。屆時可選擇接種復必泰 ,惟同學須於下月10日或之前,事先登記預約。校方鼓勵同學在打針前,與醫生討論是否適合接種。



翻查資料顯示,中大是首間要求宿生打針或檢測的高等院校,《香港01》於本月中向曾向其餘7間資助大學作出查詢,各校包括浸會大學均未有要求宿生打針。惟事隔半個月,浸大已改推新政策。

浸大、公大跟隨政府設「疫苗假期」

另外,浸大表示歡迎政府今日公佈為政府僱員提供新冠病毒疫苗假期,相信政府的決定可以為公私營機構帶來良好的示範作用,校方亦已公佈為教職員提供疫苗假期的安排,並會參照政府的措施,加強鼓勵接種疫苗。

香港公開大學今日宣布,由明日(6月1日)至8月31日,大學員工在接種每一劑疫苗後,可享有「疫苗假期」一天,讓全職員工在接種後可以有充足休息時間。為肯定員工對抗疫的支持,已於今年5月31日或之前接種疫苗的員工,亦可於2022年3月31日或之前申請特許缺勤一天。

公開大學重申,接種疫苗既可保障個人健康,以至大學全體師生的健康,還能阻止致命病毒在社區中繼續傳播,故強烈鼓勵每一位成員除健康理由外,在新學年開始前接種疫苗,讓大學能在9月暑假後正常授課。