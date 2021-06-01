何栢良促降復必泰接種年齡至12歲　指12至15歲抗體水平高1.8倍

撰文： 李恩慈 最後更新日期： 2021-06-01 12:09

香港大學感染及傳染病中心總監何栢良今（6月1日）在商台節目建議，政府應降低復必泰接種年齡下限至12歲，指藥廠研究發現2,200多名研究對象，接種後能百分百預防發病，而12至15歲接種組別，比16至25歲接種組別產生的抗體水平高1.8倍。 自5月21日起計，廣州和深圳累計至少21宗及13宗無症狀感染，有關地區未被納入「中或高風險等級地區」。何栢良指內地當局監控疫情嚴謹、處理速度快，一旦發現確診及無病徵感染個案便會封區，並要求民眾在7日內做3次檢測，認為患者經「回港易」計劃抵港機會微乎其微。

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港大感染及傳染病中心總監何栢良在商台節目表示，據他所知，澳門和內地政府有機制定期溝通，兩地一年多前設立珠澳、粵澳聯防聯控工作小組，視像溝通十分暢通。當內地開始為入境人士「篤手指」驗抗體，澳門隨即跟從做法，但香港落後半年才開始研究。

自5月21日起計，廣州和深圳累計至少21宗及13宗無症狀感染。不過，據內地做法，無症狀感染者並不列為確診，其居所及活動地方也不會被納入國家衛健委「中或高風險等級地區」，而目前「回港易」計劃依從衛健委名單調整風險名單，即有關人士回港後可自由活動。

何栢良指內地當局監控疫情嚴謹、問責性強、處理速度快，一旦發現確診及無病徵感染個案便會封區，並要求民眾在7日內做3次檢測，認為即使港府無將疫情反覆的深圳龍崗區等納入中高風險地區，患者經回港易抵港機會也微乎其微。

港大感染及傳染病中心總監何栢良。（資料圖片）

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何栢良建議政府降低復必泰接種年齡下限至12歲，指藥廠就降低接種年齡的三期臨床研究結果，已經刊登在《新英倫醫學雜誌》。研究發現2,200多名研究對象，接種後能百分百預防發病，而12至15歲接種組別，比16至25歲接種組別產生的抗體水平高1.8倍。這批青少年打針後手臀針口會疼痛，會出現低燒及感到疲倦，情況較成年人更普遍，不過這些不適症狀在2至3日後會消失，希望市民正面看待，「唔好同嗰啲生老病死連上關係。」他稱不明白政府「等緊乜嘢」，建議盡快與藥廠索取一手資料，加快審批降低接種年齡限制。

他又說，政府鼓勵市民接種新冠疫苗的同時，不應該太快提出第五波疫情的限制措施。萬一出現下一波疫情，他認為政府對已接種和未接種人士的處理方法，在方向上應略有不同，但始終無人喜歡被限制，而且現時未有具體執行細節，市民可能會有很多無限的聯想，例如地盤工人會擔心，不接種是否不能開工。