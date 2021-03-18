電話卡實名制｜公民黨民調：48%人指無助打撃罪案　憂洩私隱行蹤

撰文： 周禮希 最後更新日期： 2021-03-18 14:26

政府就電話SIM卡及俗稱「太空卡」的儲值卡實名制進行諮詢，諮詢期至本周六（20日）截止。公民黨發表意見書反對電話卡實名制，並發表民意調查，顯示47.8%受訪者認為實名制無助打撃罪案，40.5%人則認為有幫助。 公民黨引用全球行動通訊系統協會（GSMA）2013年的研究，指電話實名制在墨西哥引入後，當地勒索電話反而急升40%，最終取消實名要求；該研究亦提到歐盟2012年曾向成員國了解實名制好處，結論是「無證據顯示有助調查罪案」。

▼電話卡實名制8大建議▼

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引研究指墨西哥實施後罪案急升

公民黨的意見書引用研究指，墨西哥實施過實名制後，當地勒索電話急升40%，而綁架案件亦上升8%，這是因為當地政府沒有考慮到實名制生效後，犯人會改用其他途徑犯案。不過，根據公民黨引用的報告，墨西哥在推出實名制後3年決定取消，當地議會的理據主要在於錯誤認為罪犯會使用實名電話、難以準確核實身份、罪犯可從海外購入「太空卡」，與及實名制收入的個人資料可被不當使用。

公民黨的民調在今年2月27日至3月4日期間，以隨樣抽樣方式進行電話訪問，收到758個回應。問及日本、墨西哥實施實名制後罪案不跌反升，在香港實施實名制對打撃罪行有否幫助時，40.5%受訪者認為「極有幫助」或「有幫助」；認為「毫無幫助」或「無幫助」者，則有47.8%，兩者相距7.3個百分點。

近六成人憂授權機制被濫用



對於政府諮詢文件中建議，在某些迫切或緊急事件的特殊情況下，執法部門可在一名不低於等同警司職級的人員授權下，要求電訊商在沒有法庭手令下提供電話智能卡的登記資料，民調顯示，59.7%受訪者對有關安排表示「非常擔心」或者「擔心」；32.7%受訪者相信政府，故「毫不擔心」或「不擔心」此安排。



公民黨認為，此內部授權機制是「自己人審批自己人」，缺乏有效制衡，容易出現濫用權力之情況。

公民黨秘書長梁嘉善。（資料圖片／鄭子峰攝）

意見書又指，5G技術要求「裝設大量的固定小型基站」，存在於街頭巷尾，時刻與市民的智能手機連線，特點是可追蹤和監察精確位置，令政府與電訊商所掌握的便不單是某台機器的所在，而是每個市民的動向。



民調顯示，54.8%受訪者認同以上情況有機會成真，構成私隱隱患；36.3%受訪者認為政府不會利用實名制監控市民的行蹤和言論。