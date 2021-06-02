打針後死亡個案　與疫苗潛在相關才公布　陳肇始：新安排更清楚

撰文： 黃偉倫 最後更新日期： 2021-06-02 09:37

本港新冠肺炎疫情放緩，港府續以「疫苗氣泡」放寬防疫措施。食物及衞生局局長陳肇始今日（2日）於電台節目表示，現時疫情穩定，不過暫未見昨日確診的男警為「假陽性」個案。

另外，政府決定將接種疫苗後死亡的個案，只會在發現與疫苗有潛在關係時才公布。陳肇始表示，現時公開大量資訊，如市民只收某些資訊，而未有全面了解情況，只是「見樹木不見森林」。她認為新安排更清楚，並強調疫苗相關的安全監察報告會於7月起定期在網上公布。

▼港府「谷針」新招：已打疫苗好處 vs 未打疫苗限制▼

+ 5 + 5 + 5

昨日（1日）本港新增1宗源頭不明個案，患者是隸屬於灣仔警署軍裝巡邏小隊的35歲男警員。陳肇始於港台節目《千禧年代》表示，現時香港疫情穩定，正就男警個案作追蹤，現時有40多人安排進入檢疫中心。之前男警的檢驗結果曾呈現陰性，被懷疑是否「假陽性」，陳表示，衞生防護中心未見到假陽性跡象，會繼續為他的密切接觸者檢疫。

陳肇始表示，現時疫情穩定。（資料圖片／羅君豪攝）

陳肇始又指，衞生署已收到將復必泰疫苗放寬至12歲人士接種的數據，會由專家顧問商討，一旦政府收到專家建議，短期內便會下調接種年齡上限。她表示，會與教育局商討於校內接種疫苗，以及現有疫苗接種中心的安排。

▼部分機構疫苗假期安排▼

另外，政府計劃下月10日起，D類食肆只要同桌三分之二的家人已打針，可帶同未能打針的小童及長者同桌，最多12人一枱。陳肇始表示，相關措施只適用於身體問題等原因，而不能打針的人士；如並非身體問題，又未有打針，依然不能放寬同桌。

政府昨日宣布，由即日開始，個別死亡個案只會在發現與疫苗有潛在關係時才公布。陳肇始表示，現時有很多資訊公開予公眾，但如市民只接收某些資訊，而未有全面了解情況，則只是「見樹木不見森林」。她強調，並非不提供資訊，認為只是公布與疫苗相關的死亡個案會更清楚。她又指，疫苗相關的安全監察報告會7月起定期在專題網頁更新，市民可在網上獲悉所有接種疫苗後死亡的個案。