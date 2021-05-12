西醫巫浩源不當處方藥物致病人死亡　家屬促醫委會覆核懲處

撰文： 李恩慈 最後更新日期： 2021-05-12 18:53

一名51歲中年漢患有末期腎衰竭，5年前因痛風症而向西醫巫浩源求醫，獲處方兩種藥物，但半個月後病情惡化，於公立醫院被診斷為藥物中毒，入院後不足5天便去世。相隔5年，巫浩源上月被醫委會判處停牌3個月，緩刑18個月。死者家屬不滿刑罰過輕，今（12日）午到醫委會秘書處向研訊主席遞交要求覆核信件，冀小組主動覆核決定。

死者家屬不滿刑罰過輕，到醫委會秘書處向研訊主席遞交要求覆核信件，冀小組主動覆核決定。（受訪者提供）

家屬認為，研訊小組有明顯錯誤，包括未有合理考慮加刑因素、未有顯示曾考慮合適案例，理應主動覆核。另外，研訊過程亦有不足，包括在聆訊中未有掌握案情細節、未有了解涉及隱瞞處方錯誤藥物的誠信問題。

家屬又稱，昨日研訊小組判決何志平除牌一年，對比本案，同樣涉及誠信問題，但何案中並沒有病人因而死亡，本案死者是直接因為巫醫生專業失當行為致命，更涉及隱瞞處方錯誤藥物，延誤病人救治，質疑研訊小組只作緩刑了事。

家屬希望醫委會研訊小組能把握機會糾正明顯錯誤，在守專業以外，全面實踐其宗旨，「行公義、護社群」，以挽回公眾對醫生專業的信心，否則只會予人醫醫相衞之感。

死者家屬不滿刑罰過輕，到醫委會秘書處向研訊主席遞交要求覆核信件，冀小組主動覆核決定。（受訪者提供）

醫委會昨日（11日）表示，研訊是由研訊小組獨立進行的，研訊小組會根據投訴人及被投訴醫生所提供的證據，獨立地進行裁決，施加恰當的罰則，及考慮會否根據《醫生註冊條例》第21(1)(iv)條作出緩刑的決定。該會又引述過往案例指出，高等法院裁定《醫生註冊條例》第21（4B）條中所指的覆核權力是授予頒下裁決決定或命令的研訊小組，而非整個醫委會。醫委會強調，覆核是一個簡易程序，目的是為了更正任何明顯的錯誤，而非就事件再作聆訊或重新訴訟。