打針抽凱滙｜6.15接受申請9.8公布結果　非永久居民爭10萬簽帳額

撰文： 張嘉敏 最後更新日期： 2021-06-02 19:38

【打針/接種疫苗/谷針/抽獎/送樓/凱滙/信和】本港疫苗接種率偏低，政府公布一系列「谷針」措施，不少私人企業亦響應。信和集團旗下黃廷方慈善基金及華人置業集團早前公布，捐出觀塘凱滙價值1,080萬的一房單位，以抽獎形式送予已接種疫苗的本港居民。集團今日（2日）公布，將於6月15日早上9時接受網上登記，市民如要合資格參加抽獎，須於9月1日前已完成接種兩劑疫苗。

▼信和及華置捐觀塘凱滙一房單位作抽獎▼

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信和集團旗下黃廷方慈善基金及華人置業集團公布「抽樓」詳情，將於6月15日早上9時接受登記，申請期至9月1日下午5時30分。公眾明日（3日）中午12時起可到抽獎網站查閱資訊，得獎名單將於9月8日在網站公布，9月13日登報。

參加抽獎的市民需要在9月1日或之前已年滿18歲，並須於抽獎活動公布前打齊兩針，持有香港永久性居民身分證的參加者方符合贏取一房單位的資格。信和表示，會為中獎幸運兒提交所有印花稅、註冊費、律師費及首年管理費等。

非永久性居民可抽10萬元信用卡或預付卡免找數簽帳額

至於非永久性居民、持有工作簽證的人士，則有資格贏取20份、每份價值港幣10萬元的預付卡簽帳額或信用卡免找數簽帳額。

送出的單位為觀塘凱滙二期3座47D的一房住宅單位，該單位樓面面積約449平方呎，價值約1,080萬元。

第3座樓高52層，此座數面向物華街，正面望向一系列舊式唐樓，物華街亦有多個巴士及小巴站，車來人往，相信會比較嘈吵，不過終極大獎位於高層，嘈音影響未必很大。雖然面向西北偏北，未能有冬暖夏涼優勢，但屬高層，景觀開揚，眺望飛鵝山一帶。

根據售樓書間隔，47D單位有獨立廚房和廁所，廁所內有浴缸，與坐廁尚算分離，另外還有一間睡房、客廳和小露台，間隔四正，沒有三尖八角。

▼港府「谷針」新招：已打疫苗好處 vs 未打疫苗限制▼

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▼凱滙一期第2座18樓D室示範單位▼

▼2018年12月信和公開凱滙示範單位▼