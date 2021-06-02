強制檢測學校│5幼稚園爆流感　荔枝角天主教小學小二師生須檢測

撰文： 梁煥敏 最後更新日期： 2021-06-02 22:09

食衞局於今晚（2日）刊出強制檢測公告，6間學校爆發上呼吸道感染及／或流感樣疾病個案，師生及職員須強制檢測，有關學校包括元朗元朗堂真光幼稚園及二校，以及荔枝角天主教小學二年級師生。曾於5月20日至6月2日期間，身處有關學校超過兩小時人士，須於6月4日（本周五）或之前接受檢測。

元朗堂真光幼稚園納強制檢測學校。（元朗堂真光幼稚園網頁圖片）

▼6月2日強制檢測學校名校▼

佐敦聖美雅學校納強制檢測學校。（聖美雅學校網頁圖片）

食物及衞生局於今日（2日）晚上刊憲，任何在5月20日至6月2日期間，曾身處佐敦聖美雅學校、元朗中華基督教會元朗堂真光幼稚園及二校、觀塘安泰幼兒中心或旺角香港保護兒童會童樂居超過兩小時的人士（包括但不限於全職、兼職和替假員工、學生及訪客），須於6月4日或之前接受檢測。

如受檢人士選擇使用衞生防護中心派發的樣本瓶進行檢測，則須於6月6日或之前交回已採樣本的檢測樣本收集瓶。

荔枝角天主教小學二年級師生要強制檢測。（荔枝角天主教小學網頁圖片）

另外，5月20日至6月2日期間，於深水埗荔枝角天主教小學就讀二年級的學生及曾面授該等指明級別學生的指明學校老師（包括但不限於全職、兼職和替假老師），須於6月4日或之前接受檢測。

受檢人士若在5月31日至6月2日期間已進行檢測，或已經完成疫苗接種的人士，會獲視為已遵從強制檢測公告的規定。

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