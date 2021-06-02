新冠疫苗｜單日3.2萬人打針　4.1萬人預約　昨5人針後不適送院

撰文： 林穎嫺 最後更新日期： 2021-06-02 23:32

新冠疫苗接種計劃踏入第97日，今（2日）單日再增3.2萬人接種疫苗，再多4.1萬人在網上預約注射，累計約141萬人已打至少一針。政府公布，昨（1日）再有5人打針後不適送院，全部情況穩定，1人需要留醫，其餘4人已出院，暫未知5人患上的副作用詳情。當局昨日表示，除嚴重或危殆的送院個案外，不再披露打針副作用的相關資料。

▼三圖看清 科興、BioNTech（復必泰）疫苗 預約接種及副作用詳情▼

政府晚上更新疫苗接種資料，截至今晚8時的過去24小時，共32,400人接種疫苗，包括19,700人打第一針，科興佔11,300人、復必泰佔8,400人，科興再次超越復必泰近2,900人。今日再有12,600人打第二針，包括5,400人接種科興、7,200人接種復必泰。

今日再有41,700人預約打第一和第二針，包括15,200人預約接種科興、26,500人預約接種復必泰。

累計142萬人已打至少一劑

當局至今為為市民接種共約2,466,500劑疫苗。1,419,100已打第一針，包括617,300打科興、801,800人打復必泰；1,047,400人已打齊兩針，包括447,100人接種科興，600,300人注射復必泰。

另外，昨日共5人打針後不適送院，全部情況穩定，其中4人已經出院，1人留院觀察，暫未知5人針後出現甚麼類型副作用，當局連續第二日未有披露相關資訊，當局昨晚表示，除嚴重或危殆個案外，不會再披露其他患者的不適詳情。