白居二｜74%買家樓按還款期逾25年　平均月供1.7萬元佔收入約四成

撰文： 張嘉敏 最後更新日期： 2021-06-03 11:52

房委會推出「白表居屋第二市場計劃」（白居二），並於2018年起將其恆常化。房委會近日公布居屋二手單位調查結果，發現「白居二」買家平均年齡為35歲，月入中位數為4.8萬元，較其他二手單位買家低。絕大部分的「白居二」買家以按揭貸款供樓，供樓支出佔收入約四成，而他們的平均還款期為24年，而74%的人要還款25年以上。

「白居二」買家平均年齡為35歲，月入中位數為4.8萬元。（資料圖片）

房委會近日公布居屋二手單位調查結果，統計對象為於2017年4月1日至2019年3月31日，分別於公開市場及第二市場購買居屋單位自住買家。於公開市場的買家約七成為首次置業，而其餘則為非首次置業買家；而於第二市場的買家則分為綠、白表買家。

「白居二」買家最年輕、收入最低

調查發現，第二市場的白表買家、即「白居二」買家，平均年齡為各類別中最低，為35歲，當中77%的買家為40歲以下；而公開市場首置買家年齡分布與「白居二」買家相近，40歲以下人士佔76%，平均歲數為37歲。「白居二」買家的家庭月入中位數同樣最低，為4.8萬元，而其他3個類別的買家月入中位數均為5萬元。

調查指，最多「白居二」買家認為第二市場居屋單位的價格，一般較公開市場居屋單位和私人住宅單位的價格為低 ，其次則因居屋單位較私樓實用，因此參加「白居二」。

白居二買家選購單位平均價格為450萬元。（資料圖片）

調查亦指，「白居二」單位的價格平均為450萬元，為於眾類別中最低，而於公開市場非首置買家選購單位的價格最高，達520萬元，當中近六成單位價格為500萬元以上。

大部份購買二手居屋單位的買家均以按揭貸款方式付款，當中有1%的「白居二」買家一次過付款，亦有20%公開市場非首置買家，以一次過付款方式置業。值得注意的是，一次過付款的「白居二」買家中，全部均靠他人金錢資助，分別有66%及33%靠父母，及朋友或親戚的金錢資助。

6成公開市場首置買家還款期達30年以上。（資料圖片）

六成公開市場首置買家還款期達30年以上

於選擇以按揭貸款方式付款買家中，公開市場首置買家的還款期最長，平均需要27年，當中有近九成買家要還款25年以上，超過六成更要還30年以上。

「白居二」買家平均每月1.7萬元供樓

而「白居二」買家平均還款期為24年，超過7成人要還25年以上。不過，他們的每月供樓支出佔月入有較高比率，有40%的買家的供樓支出比率達40%或以上，而平均亦佔37%。若以月入中位數4.8萬元計算，即「白居二」買家平均每月要用超過1.7萬元供樓。

單位面積方面，第二市場綠表買家購買的單位普遍較大，平均面積約562平方呎；而公開市場首置買家選購單位則較細，平均面積約為454平方呎。