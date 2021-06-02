打疫苗抽凱滙｜千萬豪宅「免費」上車方法總覽　解構申請資格須知

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【打針/接種疫苗/谷針/抽獎/送樓/凱滙/信和】信和集團旗下的「黃廷方慈善基金」和華人置業早前宣布，共同捐出觀塘重建項目、豪宅凱滙一個價值1,080萬元的一房單位，以響應港府呼籲市民接種疫苗。已打齊兩針的合資格本港市民，將可參與大抽獎。

大抽獎詳情今日揭盅，發展商將會為得獎幸運兒代繳印花稅、註冊費、律師費及物業首年管理費，並將由本月15日上午9時起接受網上申請，主辦單位將設抽獎活動大使，於指定物業櫃位協助市民登記，另提供專屬抽獎熱線及電郵地址，供查詢詳情。

大抽獎將於9月1日截止報名，9月8日公布得獎名單。

信和及華置捐出作抽獎的觀塘凱滙一房單位，據了解為3座47D（紅框示），屬極高層單位（全幢標示最高52層）。（羅君豪攝）

▼信和及華置捐觀塘凱滙一房單位作抽獎▼

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發展商送樓「谷針」，引起社會廣泛討論，預約接種疫苗的市民近日亦接連上升。大抽獎詳情今日揭曉，另明日起亦開放抽獎網站，刊載參加資格及登記詳情等資訊。

▼參加資格▼

．於9月1日或之前年滿18歲

．持有效香港居民身分證的香港居民，包括持香港工作簽證人士，如家庭傭工

．終極大獎凱滙一房單位僅限永久性居民參加

．已在本港完成接種兩劑疫苗

▼參加辦法▼

．本月15日上午9時起登入抽獎網站登記 (網站將於6月3日起推出)

．9月1日下午5時半截止報名

．將設抽獎活動大使，於指定物業櫃位協助市民登記 (詳情有待公布)

▼詳情查詢▼

．可發送電郵至enquiry@vaccinationluckydraw.hk

．6月7日起開放專屬抽獎熱線：3697 9357，周一至周日朝9晚6運作

▼得獎公布▼

．9月8日於抽獎網站公布

．9月13日在本地報章刊登

．得獎者將以登記的手機號碼，以電話及短訊方式獲個別通知

▼領獎需知▼

．需出示身分證正本

．由衞生署發出的疫苗接種記錄正本及/或電子記錄

．不可授權他人領獎

凱滙為觀塘市中心重建計劃第二、三發展區項目，座落在觀塘協和街33號，靠近港鐵站及大型商場APM，由信和集團和華人置業共和發展，前者佔90%權益，後者僅佔10%。凱滙第二期有兩幢住宅大廈，分別是樓高52層的第3座，以及樓高49層的第5座，合共提供974伙分層住宅。

▼2018年12月信和公開凱滙示範單位▼

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