打疫苗抽凱滙｜千萬豪宅「免費」上車方法總覽　解構申請資格須知

【打針/接種疫苗/谷針/抽獎/送樓/凱滙/信和】信和集團旗下的「黃廷方慈善基金」和華人置業早前宣布，共同捐出觀塘重建項目、豪宅凱滙一個價值1,080萬元的一房單位，以響應港府呼籲市民接種疫苗。已打齊兩針的合資格本港市民，將可參與大抽獎。

大抽獎詳情今日揭盅，發展商將會為得獎幸運兒代繳印花稅、註冊費、律師費及物業首年管理費，並將由本月15日上午9時起接受網上申請，主辦單位將設抽獎活動大使，於指定物業櫃位協助市民登記，另提供專屬抽獎熱線及電郵地址，供查詢詳情。

大抽獎將於9月1日截止報名，9月8日公布得獎名單。