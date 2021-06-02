撰文： 林穎嫺 最後更新日期： 2021-06-02 20:46

信和集團旗下的「黃廷方慈善基金」與華人置業，響應政府推出「谷針」大抽獎，送出觀塘重建計劃項目「凱匯」一個一房單位作終極大獎。活動細節今（2日）公布，大抽獎網站於明日（3日）啟用，有意參與的市民可於6月15日早上9時開始登記。 日前抽獎消息一出，活動備受熱議。《香港01》歸納市民對抽獎8大疑問，並為讀者拆解正確資訊。如參加資格方面，已於海外已接種一劑，甚至已打齊兩針的市民，將不符合參加資格。 至於終極大獎的豪宅單位，是凱滙二期3座47樓D室，活動主辦方將會為得獎者繳交可高達162萬元的「辣招稅」，以及首年管理費。

▼信和及華置捐出觀塘凱滙一房單位作抽獎▼

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Q1：參加大抽獎資格？

A：參加者須於9月1日或之前年滿18歲、持有香港永久居民身份證，以及在9月1日或之前打齊兩針疫苗。在抽獎活動公布前，完成接種的市民亦符合參加資格。若市民在9月2日或之後才成年，則無緣參加今次活動。

Q2：在海外接種疫苗的香港居民是否亦符合參加資格？

A：信和集團表明，參加者須於限期前，完成接種兩劑港府推行的疫苗接種計劃下的新冠疫苗，而兩劑疫苗必須在香港接種。換言之，參加者只能在香港接種科興或復必泰疫苗。至於在海外打針的港人，甚至只在香港打了一針的市民，將與大抽獎無緣。

▼凱滙一期第2座18樓D室示範單位▼

Q3：市民可以怎樣參加大抽獎？

A：市民6月3日中午12時起，可以瀏覽大抽獎網站，但要到6月15日才能開始登記。登記時門將於9月1日下午5時半截止，市民登記時，須提供香港身份證號碼和香港流動電話號碼。

Q4：不懂上網市民可如何登記參加大抽獎？

A：信和集團將於港島、九龍、新界旗下10個物業，設立指定櫃位協助公眾人士網上登記，設櫃位地點如下：

港島區：灣仔「利東街」、小西灣「藍灣廣場」、中環「中央廣場」、銅鑼灣「信和廣場」

九龍區：大角咀「奧海城」、尖沙咀「尖沙咀中心」、尖沙咀「中港城」、觀塘「裕民坊」

新界區：屯門「屯門市廣場」、荃灣「荃新天地」

Q5：終極大獎的凱匯單位會否「三尖八角」？

A：終極大獎是位於觀塘協和街33號，凱滙二期3座47樓D室的一房住宅單位，樓面面積449平方呎。翻查有關單位的圖則，該單位設有獨立廚廁及露台，景觀開揚，可眺望飛鵝山。

▼2018年12月信和公開凱滙示範單位▼

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Q6：抽到終極大獎的幸運兒，若本來已有一間物業，是否仍需要繳交「辣招稅」？

A：終極大獎為凱匯一個一房單位，價值1,080萬元，按此推算，若中獎者為首置客，印花稅為40.5萬元；若中獎幸運兒已持有物業，需支付的非首置從價印花稅高達162萬元。信和集團今（2日）傍晚表示，得獎者領獎而涉及的任何香港印花稅、註冊費及律師費，以及終極大獎的首年管理費，將全數由抽獎活動的活動主辦方支付。換言之，中獎幸運兒可以直接入住單位，無須承擔任何費用，至收樓翌年之後，才需要繳付管理費。

Ｑ7：大抽獎結果何時公布？

A：抽獎結果將於9月8日在大抽獎活動網站公布，並會在9月13日刊登於《星島日報》和《英文虎報》，所有得獎者會於抽獎活動日起計10日內，以登記時提供的流動電話號碼，透過電話及短訊方式接獲通知。

Q8：領獎時需準備甚麼文件？

A：得獎者領取獎品時，須向主辦單位證明其資格，包括出示香港身份證正本及衞生署發出的疫苗接種紀錄正本或電子記錄，並須同時向主辦單位提供書面同意，容許主辦單位向衞生署核實有關打針記錄。