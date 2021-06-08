首5個月大學畢業生全職空缺回升兩成　人力顧問：MT招聘競爭仍大

撰文： 黃詠榆 最後更新日期： 2021-06-08 08:00

踏入求職季，大學聯校就業資料統計庫（JIJIS）最新數據顯示，今年首5個月全職空缺達23,157份，較去年同期回升20%，惟仍未重返2019年水平；有人力資源顧問指，近期疫情緩和，整體管理培訓生（Management Trainee，簡稱MT）名額有回升趨勢，「比起幾年前高峰期少」，故整體競爭仍很大。 去屆大學畢業生袁樂霖（Angel） 及吳偉程（Kenneth），去年在千名應徵者成功脫穎而出，加入電訊公司的MT計劃，但亦坦言疫情下求職感較困難。

▼6.1勞工處辦大型招聘會▼

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根據大學聯校就業資料統計庫資料，今年首5個月全職空缺為23,157個，較去年同期的19,274個空缺對比，增加3,883個空缺，回升約兩成。不過，前年同期錄得36,342個空缺，可見目前仍未能重返當時水平，仍少約三分一。

需大學學歷空缺增近六成

按行業類別細分，首5個月中資訊業空缺最多，有4,469份；排第二是銀行、財務相關行業，有2,792個空缺；排第三則是機電工程業，有2,631個空缺。至於管理培訓生空缺則有2,055個空缺。

勞工處數據則顯示，今年首5個月錄得來自私營機構，學歷要求為大學程度或以上的全職及兼職職位為11,376個，較去年同期的7,222個，回升約57%，亦稍為高於前年同期的10,492個空缺。

數據顯示，今年首5個月的職位空缺有回升趨勢。（資料圖片／張浩維攝）

人力資源顧問蘇偉忠：三個行業審慎請MT

合眾人事顧問公司總經理蘇偉忠表示，今年MT計劃空缺雖稍回升，但數目仍不算多，「以往較多大公司請，依家比較審慎，尤其係銀行、金融同埋酒店業。」他解釋，如企業舉辦MT計劃，需要投放資源作培訓，加上要管理層一邊跟進，但疫情下部分行業仍受影響，或遙距工作，「比起幾年前高峰期少。」



他說，一般MT計劃吸引幾十至幾百人爭一位，料今年競爭更大。蘇又提到，畢業生毋須太介意修讀學科與行業是否相關，除特定專業如工程、醫護、法律等，一般企業揀人時，不會指定學科。

袁樂霖（Angel）及吳偉程（Kenneth）正在和記電訊任職見習行政人員。（梁鵬威攝）

3香港去年MT計劃千人爭30位

3香港去年推出MT計劃，在逾千名應徵者中聘請30人，包括袁樂霖及吳偉程。去年畢業於城大媒體及傳播系袁樂霖指，身邊不少同學冀到中介公關公司工作，惟疫情下空缺明顯減少。

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袁樂霖在大學修讀媒體學科，見證網絡影響力，但從沒想過加入電訊行業，「膽粗粗試一試，無諗過主修完全唔關事都入到。」她目前在市場部工作，負責不同推廣計劃，「shooting真係好難忘，由度稿、溝通、出鏡都做埋。」

袁樂霖去年畢業於城大媒體及傳播系，未想過會加入電訊行業。（梁鵬威攝）

吳偉程則畢業於理大工業及系統工程系，雖然是工程背景出身，但他期望尋找有發展潛力行業，就電訊業5G興起，見到計劃蓋不同範疇。他認為能於7月便找到工作較幸運，直認疫情下求職較困難，亦聞同學直到今年年初才入職，「可能因為我們是工程行業，好多時關於品質保證（QA）、產品設計，（疫情下）生產受到影響」，空缺亦更少。

Kenneth則認為，去年疫情下空缺較少，求職比較困難。（梁鵬威攝）