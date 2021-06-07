3香港招見習行政人員　CEO爆面試刁鑽問題　敗部復活反受聘

撰文： 黃詠榆 最後更新日期： 2021-06-07 08:00

疫情反覆，本港失業率稍微回落，但仍處於6.4%的高位，畢業生求職困難。3香港見習行政人員計劃（Management Trainee、MT）近日開始招募，和記電訊香港控股執行董事及行政總裁古星輝表示，去年計劃接獲逾千份申請，終在四輪篩選中，挑選出30人加入計劃，「target本地薑，社會責任之一，本地畢業生搵工，梗係本地企業支持佢。」他透露，面試環節其中一條問題如「真人騷」，應徵者需自選組員「出局」，強調重點不是答案，而是求職者的應對反應，因此有部分「被踼走」的面試者，反而「可以敗部復活」，入圍在公司工作。

古星輝期望管理層長遠越來越年青化，「未來就係年青人世界」。（梁鵬威攝）

求職者需經四輪篩選

古星輝去年聯絡9大院校宣傳MT計劃，反應熱烈，收到過千份應徵書，超乎預期。他強調，公司沒預設名額限制，終經過四輪篩選後，當中30人脫穎而出，由去年7月起開始工作，計劃維期一年，新一輪計劃日前已開展招聘。

他表示，計劃開始首半年，畢業生需輪流在不同部門體驗，會在不同部門實層；MT人員又會參加「Mentorship & Reverse Mentorship」計劃，除了會獲委派跟一位導師，他們也會轉過來，擔任一位資深員工的導師。後半年再集中於一個崗位實習，以深化工作體驗和知識。眼見計劃行之有效，決定下年繼續招聘計劃，期望找到合適人才。

在面試時，古星輝說會特別留意求職者個性，包括是否具團隊精神、即時應變能力等。（梁鵬威攝）

自選組員出局 實際考反應

在面試時，古星輝說會特別留意求職者個性，包括是否具團隊精神、即時應變能力等，透露小組面試曾出題，每名求職者需揀一人出局（kick out），直言如同「真人騷」，各人反應亦大大不同，「有人坦白說選擇自己，有些人則會以較婉轉的做法，好nice咁去表達，亦有人較harsh。」

古強調，重點不在乎誰被選中出局，「是看他們的反應，尤其是被組員選要踢走時」，部分「被踼走」的面試者，終仍入圍在公司工作。

古星輝稱MT計劃目標是本地生，強調公司社會責任之一，是支持本地畢業生搵工。（梁鵬威攝）

讓入圍者得「畀錢都學唔到嘅經驗」

他指去年聘請的見習生包括不同背景學生，如商科、文科、工程科，「target本地薑，社會責任之一，本地畢業生搵工，梗係本地企業支持佢。第二，如果佢一路喺香港生活，佢對香港市場一定熟悉」，有助推廣公司業務。

問到起薪點方面，古沒透露實際金額，僅稱不會低於市場水平，強調公司非單以薪金吸引人才，而是經驗、培訓，「畀錢都學唔到嘅經驗」；他又認為年青人初初投身社會，應平衡好比重，「如果你話第一份工，要搵全香港最高人工嗰份，其實唔係好實際，亦都唔係最需要。」

和記電訊香港控股執行董事及行政總裁古星輝分享，去年MT計劃接獲逾千份申請。（梁鵬威攝）

古星輝亦透露，希望管理層長遠越來越年青化，「之前fresh的同事可能唔係佔咁多」，惟強調不是傾斜某一年齡層，而是整體應平均，「科技轉得好快，係服務未來，未來就係年青人世界，所以佢哋嘅需求、諗法有一定份量」，集團短期亦看不到有裁員危機。

3香港招見習行政人員，應聘大學畢業生可申請。（資料圖片)

3香港見習行政人員計劃（Management Trainee、MT）預計本月內截止，應屆大學畢業生可申請，不限修讀哪個課程。

▼6.1勞工處辦大型招聘會▼

+ 6 + 6 + 6