六四32｜支聯會創會義工：你可禁制行動　但人有自由意志

撰文： 李恩慈 最後更新日期： 2021-06-04 09:00

六四事件迎來32周年，維園悼念活動不再，燭光缺席足球場。 由支聯會創會已擔任義工、人稱「大哥」的林榮江認為，今年是繼1997年香港回歸後最大的難關，他指《港區國安法》可怕之處在於「自我審查」，但重申「六四」是香港人的情意結，早植根在心中，「行動上你可以禁制，但人有自由意志。」他相信市民總有自己的方式表達想法，揚言即使每一個六四晚上也要戒嚴，亦無阻信念延續。「大哥」說，今年會因應情況用自己方式繼續悼念。 林榮江又指，經歷過多年來的風雨，現在是最傷感、最無能為力的時刻，支聯會多名常委捲入刑事案件，他哽咽道：「話唔難過就呃你嘅……點會唔唏噓。」

林榮江受鋪天蓋地的熱血感染，在1989年國慶正式加入支聯會擔任義工。（廖雁雄攝）

1989年6月4日，槍聲劃破北京夜空，血淚交織悲劇。林榮江說，當年只是個24歲、對政治毫無感覺的「黃毛小子」，「只識得打麻雀、跑下馬，邊會同你記咁多嘢。」六四過後，香港發起萬人靜坐，遍街義工籌款，林榮江受鋪天蓋地的熱血感染，在該年國慶日正式加入支聯會擔任義工。

首任義工 即助梅豔芳上台獻唱

由1990年首次六四燭光集會開始，林榮江便以義工身份看守「大台」。他自言首幾年懵懵懂懂，只會聽從大會的簡單指令，「90年梅豔芳上台唱歌，我哋就喺旁邊樓梯傍住。嗰陣佢啱啱落機就過嚟。」

物轉星移，30年來的經驗已令「大哥」成為「熟手」，一晚的燭光集會，背後是排山倒海的準備功夫，全都記入腦內：在晚會前兩天開始，到維園搬運6個球場所需的鐵馬、掛起150英呎高的大佈景和橫額、搭建六四紀念碑、製作火炬等等，每年如是，「做到死咁，最攞命係天氣熱，好多年下午做到中暑同缺水，唔夠時間唯有頂硬上。」

被萬人燭海感動 驅使不放棄做義工

林榮江自認是支聯會義工的「特種部隊」，專門負責高難度動作，自豪曾爬上足球場鐵絲網寫標語，「徙手擒一定要著白飯魚，攝入鐵絲網個罅，仲要好夠手力，同埋唔好畏高。義工隊幾十個人，得幾個人夠膽擒！」

過去數年，支聯會曾被「本土派」挑釁，守著大台的他隨時應付突發情況，「有人衝上台我就即刻攬佢落嚟；邊個場有人挑釁，我哋就要出嚟拆掂佢。」

每年六四的萬人燭海，都使林榮江站在台上感慨萬千，「會覺得好感動，好易令人流眼淚。」那份感動，是驅使他從未放棄做義工的動力。

97年香港回歸，支聯會首辦燭光集會，當時林榮江惶恐得寫信予當年的女友，放在枱頭，交代「身後事」。維園燭光連續兩年被警方以疫情為由反對，《港區國安法》立法以後，更令不少人憂慮六四悼念活動觸及紅線。林榮江則坦言，現時的恐懼比回歸當年有過之而無不及，「好唔公道，佢就係想無界線，等你自己審查自己，自己退後。」

緊記司徒華教誨：匹夫之勇係無用

在他眼內，六四是香港人的情意結，深深植根在心裡，「行動上你可以禁制，但人有自由意志，有啲事情放喺心裡，有就有，唔能夠輕易被抹去。」

支聯會秘書蔡耀昌已表明，六四當日不會以組織名義到維園悼念。林榮江亦表明，會用自己方法悼念，因應當日情況而定。他說，面對艱苦困難，總會憶起已故支聯會主席司徒華的教誨，「要有風骨，要堅持，要沉得住氣，匹夫之勇係無用。」

林榮江認為六四象徵無畏無懼，是良知的表現，而支聯會大會只是一個平台。「人心不滅，大家有辦法。上年六四朗豪坊門口又有人，好多地方門口都有人，舉下手機都得啩？着下燈都得啩？」他相信市民總有各自的方式表達想法，即使往後每年六四晚上都戒嚴，也無阻平反六四的信念延續。

今年有否寫好「遺書」嗎？林榮江一臉淡然：「無，57歲仲搞呢啲嘢咩，唔好諗呢啲，應要面對就去面對。」

林榮江說，《港區國安法》的可怕比回歸有過之無不及。（廖雁雄攝）

見李卓人、何俊仁等入獄：唔難過就呃你

從24歲到57歲，林榮江形容支聯會義工的身份，佔據了大半生，亦見盡悼念活動和義工的高低潮。他理解同伴各有難處，有人感到氣餒，有人要養妻活兒，「唔怪得佢哋。」同樣義工出身的支聯會常委黃志強，多年來與林榮江「拍硬檔」搬搬抬抬，關係親密儼如兄弟。黃為林起了別名「大哥」，林榮江不特別喜歡或討厭這名字，「我自己性格捱得，比較硬朗，又照顧兄弟，我諗類似咁上下意思。」這名字漸漸廣傳至其他常委和義工，支聯會上下也稱呼他「大哥」。

支聯會共有14名常委，現餘6人無牽涉刑事案。支聯會主席李卓人、副主席何俊仁先後入獄；秘書蔡耀昌罪成獲緩刑；副主席鄒幸彤、常委麥海華、梁錦威、趙恩來和梁國華被控去年六四在維園參與未經批准集結，案件將於下周提堂。林榮江說，這是32年來最傷感、最無能為力的時刻，他忍著淚水哽咽道：「佢哋係有承擔、值得尊重嘅人，話唔難過就呃你嘅……點會唔唏噓。」

林榮江不諱言自己是支聯會核心義工的「死剩種」，卻從沒想過擔起大旗或從政。（廖雁雄攝）

林榮江是支聯會核心義工中資歷最深。（受訪者提供）

近期不斷有消息傳出，支聯會或會被取締，林榮江有感「今日唔知聽日事」，故沒多想支聯會未來將面對問題，選擇以義工身份繼續默默耕耘，直至無法再做，「鬥命硬鬥命長，邊個捱得到天光，咪睇到太陽囉。」

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