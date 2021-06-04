天水圍天盛苑盛譽閣突襲封區檢測　染變種病毒女生曾到屯門補習

撰文： 梁煥敏 李恩慈 最後更新日期： 2021-06-04 21:56

本港再有變種病毒殺入社區！本港已連續42日零本地不明源頭個案，不過紀錄或「斷纜」。一名17歲女學生今日（4日）初步確診，屬本地源頭不明個案，並驗出帶N501Y變種病毒。女生居於天水圍天盛苑盛譽閣，政府晚上8時宣布圍封大廈，所有住戶須禁足接受強制檢測，行動預計明日（5日）上午7時完成並解封。 衞生署公布，該女生於本周三（2日）出現包括發燒、流鼻水、頭痛和失去味覺等病，翌日提交深喉唾液樣本，結果呈初步陽性。她於屯門震寰路3號德榮工業大廈出席補習課程，上周六（5月29日）曾到香港會議展覽中心的香港國際教育展，病人沒有使用「安心出行」，中心會根據病人提供的行蹤資料，向曾到訪相同地點的人士廣播有關信息。

受檢人士須於明日凌晨2時前接受檢測

初步確診女學生居住在天水圍天盛苑盛譽閣，政府晚上8時公布，引用《預防及控制疾病（對若干人士強制檢測）規例》（第599J章）將該大廈列指明「受限區域」，受檢人士須留在其處所並接受強制檢測，直至「受限區域」內所有已識別的受檢人士完成檢測，而相關檢測結果亦已獲大致確定，方可離開其處所。政府目標是在明日上午約7時左右完成此行動。



政府將於「受限區域」內設立臨時採樣站，並要求受檢人士於明日凌晨2時前接受檢測。受檢人士會獲安排到採樣站接受核酸測試，由專人以咽喉和鼻腔合併拭子採樣，政府會為行動不便的人士和長者安排上門採樣。

任何於5月15日至6月4日期間曾身處上述大廈內超過兩小時的人士，即使在相關宣告開始生效時不在「受限區域」內，亦須在6月6日或之前接受強制檢測。

女生全家未接種新冠疫苗

衞生署表示該女生於6月2日出現包括發燒、流鼻水、頭痛和失去味覺等病徵，翌日到天水圍（天業路）社區健康中心求醫，同日遞交深喉唾液樣本，結果呈初步陽性。衞生署公共衞生化驗服務處確認樣本對2019冠狀病毒呈陽性，並帶有N501Y變異病毒株。

衞生防護中心的調查顯示，病人及其同住家人未有接種新冠疫苗。鑑於變異病毒株傳染性較高，中心會安排患者的家居接觸者和其他被列作密切接觸者的人士接受21天檢疫；居於同一大廈的所有其他住客，須於病人確診當日計起第三、七、12及19日進行強制檢測。

署方又指，她於屯門震寰路3號德榮工業出席補習課程，在5月29日到在灣仔會展展覽廳舉行的香港國際教育展。不過她沒有使用「安心出行」應用程式，因此中心會根據病人提供的行蹤資料，向曾到訪相同地點的人士廣播有關信息。

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+ 3 + 3 + 3

病人就讀區內伊利沙伯中學舊生會湯國華中學。該校今日（4日）確認，該名患者為其學生，最近回校日子為6月2日（本周四）。該校由今日起須停面授課堂21日，直至6月24日；而目前衞生防護中心已通知部份師生需要隔離檢疫。

衞生署表示，病人就讀的學校，以及她在潛伏期到訪過的地點亦須納入強制檢測公告，曾於指定時間逗留於上述地點的人士，須於6月6日或之前接受強制檢測。

就醫診所醫生列密切接觸者須檢疫

屯門醫院發言人表示， 天水圍（天業路）社區健康中心按既定感染控制程序進行接觸追蹤調查，職員均有按照指引穿戴合適個人防護裝備，期間沒有為病人進行任何霧化程序；一名醫生曾於診症時為病人檢查咽喉，為審慎起見，該名醫生被列作密切接觸者，需要接受隔離檢疫。

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