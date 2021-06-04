變種病毒．新聞教室︱如何防堵變種？　第二針疫苗更顯關鍵

撰文： 成依華 最後更新日期： 2021-06-04 17:12

全球各地出盡辦法壓制新冠肺炎（COVID-19）疫情，變種病毒更是廣受關注，香港據報6月4日新增一宗17歲少女初步確診個案，便是驗出帶有N501Y突變的變種新冠病毒。不少變種病毒株傳播力更高，如何防堵更顯得重要，研究結果顯示，關鍵在於大眾需要完成接種第二針疫苗。

變種病毒的分類

自5月底起，世衛以希臘字母Alpha、Beta等來命名在英國、南非等地發現的變種新冠病毒，取代B.1.1.7、B.1.351等名字，這些變異病毒各帶有多種突變，其中N501Y、452R、478K等，都被視為會提升病毒傳播力。

世衛以希臘字母Alpha、Beta等命名在英國、南非等地發現的變種新冠病毒，這些病毒各帶有多種突變如N501Y、L452R等，圖為歐洲疾病預防及控制中心列出「值得關注的變種病毒」圖表（網站截圖）

在英國、南非與巴西發現的變種病毒，都能夠找到N501Y突變。實驗顯示，N501Y突變會增加病毒對人體細胞上ACE2受體的結合能力，從而提升傳染能力。

如何防堵變種病毒？

不少外媒指出，在對抗變種病毒方面，完成接種兩針疫苗顯得更重要。英國政府的資料顯示，在接種第一針的復必泰疫苗（BioNTech）或阿斯利康疫苗（AstraZeneca）後，疫苗對抗Alpha（在英國發現的變種）的有效率為50%，對抗Delta變種病毒（即在印度發現的變種）的有效率更是低一截的33%。

只有在施打第二針的兩周後，復必泰疫苗對抗Alpha的有效率會大幅提升至93%，對抗Delta的有效率也升至88%。而阿斯利康疫苗對抗Alpha與Delta的有效率也會分別上調至66%與60%。

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由於疫苗供應緊張，多國民眾仍未完成接種疫苗，又或押後民眾第二針的時間，讓更多人先打第一針疫苗，加拿大廣播公司（CBC）5月29日報道，隨着變種病毒帶來的危機加大，當地專家呼籲政府要盡快安排第二針接種。

美國約有8%民眾未有現身接種第二針疫苗，當地醫療機構UW Health疫苗測試主管哈特曼（William Hartman）指，第二針能夠對抗變種病毒，「直至你達到了它前，這些變種可以令你致病。」

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