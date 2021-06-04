女生染變種病毒｜袁國勇：若不能堵截N501Y變種　或引發第五波

撰文： 鄭翠碧 最後更新日期： 2021-06-04 21:15

《香港01》接獲消息指，一名17歲少女初步確診，屬本地源頭不明個案，驗出N501Y變種病毒。衞生署其後證實，該少女出現病徵，求醫接受檢測顯示呈陽性。 政府顧問專家、香港大學微生物學系講座教授袁國勇向《香港01》表示，若不能堵截N501Y變種病毒在香港的傳播，可能會引發第五波疫情，現時應更嚴守邊境措施，並加強追蹤，改善咽喉拭子採樣，並安排已打針的入境人士接受抗體測試，以了解是否產生足夠抗體。

▼5月29日香港國際教育展▼

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袁國勇回覆《香港01》查詢時表示，本港早前成功阻截第四波的尼泊爾病毒株傳播，令到第四波終結，連續本地清零超過40天。不過，今次或再有N501Y變種病毒流入社區，他認為政府需在邊境措施做得更嚴謹，阻止病毒進入香港，並加強接觸者追蹤，找出所有接觸者，否則可能是第五波疫情的先兆。他呼籲香港市民盡快接種新冠疫苗，又建議政府為已接種疫苗的入境人士驗抗體水平，以了解他們有否產生足夠抗體，且要改善日常深喉唾液及咽喉拭子採樣，確保偵測到患者體內病毒。



令本地源頭不明個案42天零確診「斷纜」的個案涉及17歲女病人，居於天水圍天盛苑盛譽閣。她於6月2日出現包括發燒、流鼻水、頭痛和失去味覺等病徵，6月3日到天水圍（天業路）社區健康中心求醫，同日遞交深喉唾液樣本，結果呈初步陽性。衞生署公共衞生化驗服務處確認樣本對新冠病毒呈陽性，並帶有N501Y變異病毒株（E484K和L452R則呈陰性）。女患者於天水圍伊利沙伯中學舊生會湯國華中學就讀，並於屯門震寰路3號德榮工業出席補習課程。她曾於5月29日出席於灣仔會議展覽中心1C展覽廳舉行的香港國際教育展。