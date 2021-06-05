變種病毒｜理大︰17歲女病毒基因有別其他輸入個案　涉未知新源頭

撰文： 鄭翠碧 最後更新日期： 2021-06-05 11:32

變種病毒再次侵襲香港社區！一名居於天水圍的17歲少女昨日初步確診，屬感染源頭不明的本地個案，她被驗出帶有N501Y變異病毒株。理工大學團隊為這宗個案做基因排序，結果發現她的病毒基因屬於英國變種病毒，與本港第四波疫情流行的病毒株、印裔男群組的南非變種病毒株的基因有不同，相信是首次在港出現，本地源頭不明英國變種病毒個案。 負責研究的理大醫療科技及資訊學系副教授蕭傑恒向《香港01》表示，團隊曾將初確診少女的病毒基因，與20宗以往的輸入個案作比對，發現並不相同，料少女的感染源頭並非以往已知的輸入個案，而是有新的未知源頭。

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理大醫療科技及資訊學系副教授蕭傑恒及其團隊，為初步確診少女進行病毒基因排序。結果發現，她感染的病毒屬於「B.1.1.7」，亦即英國變種病毒（N501Y Alpha），與早前本港第四波流行的病毒株、4月印度男工程師及菲傭群組的南非變種病毒株不同，更是新冠疫情爆發以來，首次在港出現本地源頭不明英國變種病毒個案。

蕭傑恒稱，團隊將過往約20宗的外地輸入英國變種病毒個案，與少女的病毒基因作比對，發現兩者差距很大，至少有10個不同的變異。他認為，這代表少女的感染源頭，並非以往已知的外地輸入個案，而是涉及新的未知源頭。