變種病毒｜天盛苑盛譽閣晚上圍封強制檢測　住户憂被圍困多日

撰文： 李恩慈 最後更新日期： 2021-06-04 23:40

本港新冠肺炎疫情死灰復燃，42日無本地源頭不明個案今日（4日）斷纜，一名居於天水圍天盛苑盛譽閣的17歲少女初步確診，並帶有N501Y變種病毒株。她所住的大廈今晚8時被圍封，全幢住户須接受強制檢測。

有盛譽閣居民在傍晚購買大量日用品及糧食回家，亦有住户表示，擔憂變種病毒的傳播力強，並「最驚要困住我10幾日」。

天盛苑盛譽閣和盛泉閣相連，並共用大堂，傍晚6時許，保安員已打開大堂大門，又不時以布抹洗門柄及密碼鍵。（李恩慈攝）

住户超市購買日用品和糧食回家

現場所見，天盛苑盛譽閣和盛泉閣相連，並共用大堂。傍晚6時許，保安員已打開大堂大門，又不時以布抹洗門柄及密碼鍵。居民透露，染疫少女居於盛譽閣17樓。不少住户預料到即將封區，故在超市購買大量日用品和糧食回家。

鄭太稱，她和丈夫住在4樓，應與患者使用不同升降機，加上二人已經接種科興疫苗，因此不太擔心感染變種病毒。（李恩慈攝）

晚上8時左右，數十名警員到場拉起封鎖線，圍封盛譽閣，另有民政事務處人員設立多個流動登記及檢測站，並運送一箱箱物資到大門兩側和上樓。住户於晚上9時半左右落樓排隊接受檢測，現場消息指，所有譽盛閣住户須於明早前完成檢測，當區區議員侯文健預料涉及約320伙。

有盛譽閣居民在傍晚購買大量日用品及糧食回家。（李恩慈攝）

盛譽閣住户郭先生、郭太表示，擔憂變種病毒的傳播力強，而且「最驚要困住我10幾日」。郭先生說，未知將接受原地隔離或撤離檢疫，為此感到不安。郭太反問記者：「檢疫我有無飯食㗎？依家係咪應該要去買餸先？」

另一名盛譽閣居民鄭太稱，她從記者口中才得知同幢大廈有住戶確診變種病毒的消息，感到非常震驚。她又說，她和丈夫住在4樓，應與患者使用不同升降機，加上二人已經接種科興疫苗，因此不太擔心感染變種病毒。不過鄭太從事補習行業，而現在正值學生考試季節，「聽日好多嘢做，無得出街好大鑊，慘喇。」

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盛泉閣居民余女士說，盛譽閣與盛泉閣共用大堂，但升降機分開兩邊，擔心患者透過共用設施播毒。她稱這一年來有做好家居防疫措施，但也擔心染疫，「變種病毒好恐怖，希望大家都健康、平安。」另一名盛泉閣居民陳小姐稱，擔心被鄰座患者連累檢疫，因家裡有數隻貓狗，若需撤離要提早交託予朋友照顧。