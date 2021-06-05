接種計劃第100天　醫護不欲定期檢測決定接種　市民：抽樓非誘因

撰文： 曾凱欣 最後更新日期： 2021-06-05 13:59

本港新冠肺炎疫苗接種計劃推行踏入100天，政府日前（1日）公布，已約140萬人已接種第一劑疫苗及約100萬人已接種第二劑疫苗。 今早（5日）繼續有市民到位於西營盤的中山紀念公園體育館社區疫苗接種中心打針。社區昨日出現新變種病毒源頭不明個案，有醫護表示憂慮復課等，會令大眾對疫情鬆懈，出現第五波疫情，認為接種疫苗至少有部分保障；亦有市民提到，商界「谷針」措施並非接種疫苗的誘因，最重要是預防疫情，不過亦笑言「有得抽（樓）點解唔抽」。

本港新冠肺炎疫苗接種計劃推行踏入100天，今早（5日）繼續有市民到位於西營盤的中山紀念公園體育館社區疫苗接種中心打針。（曾凱欣攝）

本港新冠肺炎疫苗接種計劃推行踏入100天，今早（5日）繼續有市民到位於西營盤的中山紀念公園體育館社區疫苗接種中心打針。

醫護憂第五波疫情 ：打針至少有部分保障

醫護陳先生提到，由於醫管局要求員工若未有接種疫苗需要定期做檢測，對他而言不太方便，又相信「都要一段時間先會清到疫情 」，因此「索性打針」。因為工作需要經常要接觸病人，故他認為，接種疫苗對病人和自己都有保障。

被問到「疫苗氣泡」能否成為打針的誘因，陳先生就認為，未必可以藉此吸引大眾打針，「因為大家都係擔心副作用，可能大家都想打」。昨日出現新變種病毒源頭不明個案，他表示，憂慮復課等，會令大眾對疫情鬆懈，出現第五波疫情，認為接種疫苗至少有部分保障。

本港新冠肺炎疫苗接種計劃推行踏入100天，今早（5日）繼續有市民到位於西營盤的中山紀念公園體育館社區疫苗接種中心打針。（曾凱欣攝）

學生準備出國留學打定疫苗：或易啲處理手續

接種第一劑疫苗的郭先生透露，由於準備到澳洲讀書，因此提前接種疫苗，「出到去（外國）都易啲處理手續」。對於新變種病毒個案，他直言「有少少擔心，但驚冇話特別驚，好似有啲危險」，又擔心如果再爆發疫情政府可能再次收緊社交距離措施。

對於商界陸續推出「谷針」措施，他覺得吸引力不大，「對大眾可能有，我自己唔係因為呢啲而打針」。

醫護陳先生提到，由於醫管局要求員工若未有接種疫苗需要定期做檢測，對他而言不太方便，因此「索性打針」。（曾凱欣攝）

抽樓並非打針誘因 但笑言：有得抽點解唔抽

與家人一同接種疫苗的市民蔡先生表示，因應疫情有需要接種疫苗，又不太擔心有第五波疫情「大家做得好咪得囉。他又指，商界「谷針」措施並非接種疫苗的誘因，最重要是預防疫情，不過亦笑言「有得抽（樓）點解唔抽」。

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