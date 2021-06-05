染變種病毒17歲女學生訪屯門無牌補習社　疑為工廈劏舖分間24商戶

撰文： 鍾妍 最後更新日期： 2021-06-05 15:48

衞生署昨日公布，確診變種病毒的女學生曾到在5月16、23、30日到過德榮工業大廈15樓306室。《香港01》今（5日）到場，見疑為工廠大廈劏舖，大門設鎖，內分間24間商戶，大門貼上管理處通告，指獲衞生署通知，曾有確診者逗留，今日下午會在公眾地方消毒。

門上貼有告示，指有確診者曾逗留，會在今午進行消毒。（鍾妍攝）

15樓的電梯大堂水牌標示C306室為「佳達貿易公司」，門外看不見房門，曾以門外按306室門鈴，待半分鐘沒有回應。大廈保安指，昨日收到通知，女學生在該處補習，但實際每間舖用途就不太確定，今日該層公眾地方會噴霧消毒。依水牌顯示，同層有16個商舖租出，見大部分為工程公司，亦有化妝、物流等行業。

大廈有分貨𨋢和客𨋢，雙數層和單數層的電梯分開，亦有一部每層都會經過。按地下大堂標示，大廈內有餐飲公司「美味王」的工場，亦有教會、物流公司、飯堂等。

教育局：該補習社並沒有註冊

根據教育局記錄，位於屯門震寰路3號德榮工業大廈15樓306室的處所並非根據《教育條例》（第279章）註冊或臨時註冊的學校。就有人涉嫌營辦未經註冊學校，教育局會按既定程序，跟進調查有關個案。

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